Compra de útiles escolares 2026 en Campeche: esto recomienda Profeco para gastar menos

Con el regreso a clases cada vez más cerca, la compra de cuadernos, lápices, colores, mochilas, uniformes y otros materiales comienza a representar uno de los principales gastos para las familias de Campeche. Para este ciclo escolar 2026-2027, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ya puso en marcha acciones específicas para orientar a madres y padres antes de surtir las listas escolares.

Noticia Destacada Regreso a clases 2026: Conoce los precios de los útiles escolares en Hopelchén

Entre las novedades de este año destaca que Campeche tendrá una Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 del 21 al 23 de agosto en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, ubicada sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Forma parte de las 54 ferias que la dependencia realizará en el país para acercar a las familias productos escolares, promociones y orientación para realizar compras informadas.

¿Qué recomienda Profeco al comprar útiles escolares?

Una de las principales recomendaciones es no comprar automáticamente todo lo que aparece en la lista. Antes de acudir a las papelerías, conviene revisar los materiales del ciclo anterior, pues cuadernos con hojas disponibles, reglas, tijeras, juegos de geometría, colores, lápices y otros productos todavía en buenas condiciones pueden reutilizarse.

Profeco también recomienda elaborar previamente un presupuesto, hacer una lista con lo verdaderamente necesario y comparar precios y calidad antes de elegir. La dependencia cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite consultar precios de productos y artículos de temporada para tomar decisiones de compra.

Otro punto importante es no dejarse llevar únicamente por personajes, diseños, colores o marcas. Un producto más caro no necesariamente ofrece mayor calidad o duración. Para este regreso a clases, Profeco publicó un nuevo Estudio de Calidad de útiles escolares, difundido el 8 de agosto de 2026, precisamente para mostrar que existen alternativas más accesibles para las familias.

Lista de útiles escolares 2026-2027: ¿qué puede pedir la escuela?

La Secretaría de Educación Pública publicó desde julio su lista sugerida de útiles para el ciclo 2026-2027, concebida como una referencia de los materiales básicos necesarios para las actividades escolares. La SEP señaló que busca evitar gastos excesivos y fomentar la reutilización de materiales que todavía puedan utilizarse.

La lista no significa necesariamente que las familias deban comprar todos los materiales nuevos. Además, los Libros de Texto Gratuitos y demás materiales educativos proporcionados por el Gobierno federal continúan siendo recursos principales para el trabajo en las aulas. Los docentes pueden solicitar materiales adicionales dependiendo de las actividades programadas, pero la SEP enfatiza el principio de cuidar la economía familiar.

Profeco habilitó también dentro de su portal especial de regreso a clases el acceso a la lista sugerida de útiles de la SEP 2026-2027, organizada para facilitar que madres, padres y tutores planeen sus compras.

¿Cómo evitar gastar de más en útiles escolares?

La compra anticipada y la comparación pueden marcar diferencias importantes. Profeco aconseja acudir a distintos establecimientos, comparar características además del precio y analizar cuidadosamente las promociones. Una oferta no representa un ahorro si obliga a adquirir artículos innecesarios.

También recomienda guardar tickets y comprobantes de compra, revisar las políticas de cambios y devoluciones y comprobar que los artículos estén correctamente etiquetados. En compras por internet, es conveniente verificar al proveedor y desconfiar de descuentos excesivos o promociones difíciles de creer, debido a riesgos como ofertas engañosas, cargos no autorizados o productos que no correspondan con lo anunciado.

Una alternativa para las familias es organizarse con otros padres para realizar compras en grupo cuando los establecimientos ofrezcan precios de mayoreo. Asimismo, no todo el gasto escolar tiene que efectuarse antes del primer día de clases, pues durante el ciclo pueden surgir solicitudes de materiales adicionales.

Feria de Regreso a Clases 2026 en Campeche: ¿cuándo y dónde será?

Para quienes todavía no han surtido la lista, la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 llegará a Campeche del viernes 21 al domingo 23 de agosto, teniendo como sede la Unidad Deportiva 20 de Noviembre.

A escala nacional, estas ferias contemplan la participación de proveedores de ropa, mochilas, calzado, útiles y libros, además de promociones y descuentos. Profeco también anuncia servicios gratuitos como certificados médicos y cortes de cabello, así como asesorías jurídicas y talleres de Tecnologías Domésticas; la oferta concreta puede variar según la sede.

Consulta las sedes oficiales de la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026

¿Dónde comparar precios antes de comprar?

Las familias campechanas pueden utilizar el sistema Quién es Quién en los Precios de Profeco. La herramienta recopila precios de productos para que los consumidores puedan identificar diferencias entre establecimientos y tomar una decisión antes de realizar la compra.

De esta manera, para el regreso a clases 2026 la recomendación principal es no esperar a estar frente al mostrador para decidir qué comprar: revisar primero lo que puede reutilizarse, establecer un presupuesto, comparar establecimientos y priorizar calidad y duración sobre marcas o diseños puede reducir el impacto de la lista escolar en el bolsillo familiar. Profeco mantiene además sus mecanismos de orientación para quienes detecten irregularidades durante sus compras.