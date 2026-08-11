Regreso a clases 2026: Conoce los precios de los útiles escolares en Hopelchén

Previo al regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027, papelerías de la ciudad de Hopelchén se han surtido para ofrecer a padres de familia útiles escolares, mochilas y otros artículos, aunque algunos productos y principalmente las libretas profesionales tuvieron un aumento de un 10 por ciento a comparación del año pasado.

En recorrido en algunas papelerías de la ciudad de Hopelchén, tanto del centro de la ciudad como en algunas colonias, se pudo apreciar que esos establecimientos se han surtido poco a poco para ofrecer paquetes de útiles escolares previo al inicio de clases el próximo lunes 31 de agosto.

Noticia Destacada Lluvias aceleran deterioro en predios coloniales de Campeche

En el centro de la ciudad, en conocida papelería y una de las más surtidas, los útiles escolares tienen una variedad de precios, y por ejemplo hay libretas económicas de regular precio y hasta de precios caros, al gusto y de acuerdo al bolsillo de los estudiantes y de los padres de familia.

Karla Pech, dependiente de ese negocio, expresó que sus patrones han surtido en una primera parte, y esperan que, a partir del 15 de agosto, ya la papelería estará surtida al cien por ciento. Indicó que sí hubo aumento en el costo de algunos artículos, principalmente en las libretas profesionales, y estimó que el incremento fue de un 10 por ciento.

Explicó que hay libretas profesionales de rayas de la marca Norma con precios de 40 y 45 pesos, pero también de otras marcas tanto de rayas y de cuadros que van de los 50 hasta los 110 pesos.

Explicó que también hay libretas profesionales muy económicas que van desde los 25 pesos, pero indicó que son de algunas marcas poco conocidas, y refirió que también hay cuadernos para niños de primer a tercer grado de varios precios.

Añadió que los lapiceros van desde los 10 pesos hasta los 100, de acuerdo al tipo y la marca, lo mismo en colores, crayolas, sacapuntas, juegos de geometría, borradores y lapiceras, entre otros.

Señaló que, al momento, sus ventas han sido muy bajas, aunque resaltó que algunos padres de familia están comprando los útiles escolares poco a poco, para que no lo vean complicado conforme se acerca el inicio de clases y más si tienen varios hijos.

Expresó que espera un repunte considerable de sus ventas a partir del 15 de agosto, las cuales deben intensificarse a partir del lunes 24, cuando faltaría exactamente una semana para el inicio de las clases.

Por otro lado, Silvia May, encargada de papelería ubicada cerca del mercado municipal, señaló que al momento las ventas han sido mínimas y espera que mejoren una semana antes que inicien las clases. Indicó que ya el negocio está surtido, pero dijo desconocer si los precios de los útiles incrementaron, pues apenas inició sus labores en ese negocio en el mes de enero pasad