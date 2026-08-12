Adolescente de 15 años, entre cuatro detenidos con arma y presuntos narcóticos en Chicbul, Campeche

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal en la localidad de Chicbul, municipio de Carmen, luego de atender un reporte ciudadano que derivó en el aseguramiento de un arma de fuego, cartuchos útiles y diversas sustancias con características similares a narcóticos.

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De acuerdo con la información disponible, los agentes acudieron a la comunidad tras recibir el reporte y ubicaron a las personas señaladas. Durante la intervención fue asegurada un arma calibre 9 milímetros abastecida con 15 cartuchos útiles, además de varias bolsas que contenían sustancias cuyas características serían similares a narcóticos.

Entre las cuatro personas detenidas se encuentra un adolescente de 15 años, cuya identidad permanece bajo reserva debido a su edad. No se proporcionaron mayores detalles sobre las otras tres personas involucradas ni sobre la cantidad o el tipo de sustancias localizadas.

Durante la intervención policiaca se aseguró un arma de fuego, cartuchos y presunta droga. / Especial

Tras el aseguramiento, los detenidos y los indicios fueron trasladados para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República en Escárcega, instancia que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de las personas involucradas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el origen del arma ni precisado si alguna de las sustancias aseguradas ya fue sometida a análisis para determinar su composición. Tampoco se detallaron las circunstancias del reporte ciudadano que dio origen a la intervención.