¿Cuánto cuesta la carrera de Gilberto Mora en la Universidad Anáhuac?

A sus 17 años, Gilberto Mora comenzará una nueva etapa fuera de las canchas al convertirse en estudiante de la Universidad Anáhuac Mérida, donde cursará la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.

El futbolista de Xolos de Tijuana fue recibido por la institución mediante una publicación en redes sociales, en la que la universidad destacó el inicio de su formación profesional. Pero, ¿cuánto tendrá que pagar un estudiante por completar esta carrera?

¿Cuánto cuesta Administración de Empresas en la Anáhuac?

De acuerdo con el cotizador de la Universidad Anáhuac Mérida, la licenciatura tiene una duración de ocho semestres. Para el primer semestre, la inscripción tiene un precio de 23 mil 754 pesos.

Si ese monto se mantuviera durante toda la carrera, el pago acumulado por las inscripciones de los ocho semestres sería de aproximadamente 190 mil 32 pesos.

A esta cantidad se suma la colegiatura. Para el primer semestre, el costo indicado es de 14 mil 4 pesos por pago y se contemplan cinco pagos, por lo que el semestre tendría un costo de 70 mil 20 pesos.

Si se toma como referencia esa misma cantidad para los ocho semestres, el gasto total en colegiaturas llegaría a 560 mil 160 pesos.

¿Cuánto se gastaría en total durante la carrera?

Al sumar las inscripciones y colegiaturas, el costo estimado de completar los ocho semestres de Administración y Dirección de Empresas sería de alrededor de 750 mil 192 pesos.

Esta cifra es únicamente una estimación basada en los costos publicados para el periodo vigente. La Universidad Anáhuac advierte que los precios pueden modificarse y que las colegiaturas consideradas corresponden al primer semestre del plan de estudios.

¿El costo puede aumentar?

Sí. La institución señala que los costos universitarios están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que el monto final de una carrera completa puede ser diferente al calculado actualmente.

Además, los estudiantes deben contemplar otros gastos que no están incluidos en esta estimación, entre ellos los relacionados con materias remediales, idiomas y competencias digitales.

Por ahora, el dato de referencia permite conocer cuánto costaría estudiar la carrera que eligió Gilberto Mora en la Anáhuac Mérida, aunque el monto definitivo dependerá de los precios que establezca la institución en cada semestre.