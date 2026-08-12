¿Cuándo es la Feria de San Román en Campeche 2026? Fechas, horarios y actividades en honor al Cristo Negro

Las fiestas patronales en honor al Cristo Negro Señor de San Román se realizarán del 15 de agosto al 27 de septiembre, en el marco del 461 aniversario de la llegada de la venerada imagen a Campeche. No obstante, este 2026 se tomó una decisión histórica: la imagen original dejará de participar en peregrinaciones, paseos y procesiones para privilegiar su conservación y permanecer en veneración dentro del Santuario Diocesano.

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El párroco rector de la parroquia, Juan Arcos Arana, confirmó que la sagrada imagen original no volverá a realizar recorridos como el tradicional Paseo por Mar ni el Paseo por Tierra, luego del incidente ocurrido el pasado primero de mayo, lo que obliga a extremar las medidas para proteger una pieza considerada una joya artística, histórica y religiosa con más de 461 años de historia.

Por tal razón, su última exhibición pública será el próximo sábado 15 de agosto, cuando la imagen salga del taller del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, rumbo a la Concha Acústica. Desde ese punto se realizará una procesión hasta el Santuario, donde será recibida por monseñor José Alberto González Juárez y se celebrará la misa que dará inicio formal a los festejos. Posteriormente, será colocada para su veneración.

Arcos Arana explicó que, en adelante, la imagen peregrina, también conocida como 'el hermano', será la encargada de acompañar las principales actividades fuera del templo.

Así, el Paseo por Mar se efectuará el domingo 6 de septiembre, con misa a las 7 de la mañana y el recorrido marítimo, además de la participación de asociaciones de charros. También se contempla ampliar la cabalgata por el Centro Histórico.

Los festejos tendrán otro momento relevante el 13 de septiembre, con la llegada de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que acompañará las celebraciones hasta el día 14, fecha central de la fiesta del Cristo Negro. Ese día se realizarán las tradicionales actividades religiosas y la serenata de víspera.

Posteriormente, el 19 de septiembre se recibirá la imagen de la Dolorosa del poblado de Chuiná, mientras que el Paseo por Tierra con la imagen peregrina se efectuará el 26, para culminar el domingo 27 de septiembre con la misa de las 7:30 de la noche y las tres vueltas dentro del templo.

Paralelamente, durante cinco fines de semana se desarrollarán actividades culturales, artesanales y comerciales en el parque Vicente Guerrero, conocido como parque de San Román, con exposiciones, productos campechanos, artesanías, actividades de protección animal y una cena de gala denominada 'Nuestra Campechanidad', cuyos recursos serán destinados a apoyar la restauración del Cristo Negro.

El rector del Santuario llamó a los fieles a ayudar a preservar la imagen original, al considerar que el accidente de mayo fue una fuerte llamada de atención para proteger una pieza que constituye parte fundamental de la fe, la historia, el arte y la identidad de las y los campechanos.

JGH