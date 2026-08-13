¿Qué significa cada alerta de ciclón en Campeche? Esto debes saber ante un huracán

Durante la temporada de ciclones tropicales, las autoridades de Campeche utilizan el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) para informar a la población sobre el nivel de peligro que representa un fenómeno meteorológico y las acciones que deben tomarse.

El sistema contempla cinco colores: azul, verde, amarillo, naranja y rojo, que aumentan de acuerdo con la cercanía y peligrosidad del ciclón respecto a una zona determinada. En Campeche, la Secretaría de Protección Civil (SEPROCI) utiliza este esquema para establecer medidas preventivas y de auxilio.

¿Qué significa cada color de alerta ciclónica?

Alerta azul: peligro mínimo

La alerta azul representa el nivel de peligro más bajo. Significa que existe la presencia o seguimiento de un ciclón tropical que todavía representa un riesgo mínimo para la población de la zona.

En esta etapa, las autoridades mantienen la vigilancia y comunicación sobre la evolución del fenómeno, mientras que la población debe mantenerse atenta a la información oficial.

De acuerdo con el protocolo de Protección Civil, en esta fase se activan procedimientos internos de comunicación y se recomienda mantener un alto nivel de atención a los avisos oficiales.

Alerta verde: peligro bajo

Sismo en Pereira provoca colapso de edificio; estudiantes vuelven a México

La alerta verde indica que el peligro comienza a aumentar, aunque todavía se considera bajo.

Las autoridades revisan sus planes de emergencia, recursos disponibles, sistemas de comunicación y condiciones de los refugios temporales. Para la población, es una etapa para comenzar a prepararse y no esperar hasta que el ciclón esté próximo.

También es recomendable revisar documentos importantes, alimentos, agua, medicamentos, lámparas y otros artículos necesarios en caso de que posteriormente aumente el nivel de alerta.

Alerta amarilla: peligro moderado

La alerta amarilla significa que el peligro es moderado y que el ciclón puede representar una amenaza más importante para la población.

¿Qué significa cada alerta de ciclón en Campeche?

En este momento las autoridades pueden comenzar a preparar refugios temporales, coordinar recursos y valorar posibles evacuaciones, particularmente en zonas vulnerables.

El protocolo de actuación establece que, en el caso de las islas, se debe valorar el inicio de una evacuación cuando las condiciones lo ameriten.

Para los ciudadanos, esta es una etapa clave para asegurar viviendas, retirar objetos que puedan convertirse en proyectiles, proteger documentos y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

Alerta naranja: peligro alto

La alerta naranja significa que existe un peligro alto y que el impacto del ciclón puede ser inminente.

En esta fase pueden comenzar las evacuaciones de zonas de riesgo y la operación de refugios temporales. También se fortalecen las labores de coordinación entre las autoridades estatales y municipales.

Para la población, ya no se trata solamente de prepararse: quienes viven en zonas de riesgo deben seguir las instrucciones de Protección Civil y trasladarse a los refugios cuando las autoridades así lo indiquen.

Un ejemplo de cómo se aplica este sistema ocurrió durante el seguimiento del huracán Beryl en 2024, cuando SEPROCI asignó diferentes niveles de alerta a los municipios de Campeche de acuerdo con el riesgo que representaba el fenómeno para cada zona.

Alerta azul en Campeche: Inicia el simulacro nacional con escenario de huracán

Alerta roja: peligro máximo

La alerta roja es el nivel máximo del sistema y significa peligro máximo.

Cuando se establece, la prioridad es proteger la vida de la población. El protocolo indica que las personas deben permanecer en resguardo total, mientras las autoridades mantienen activas las instancias de coordinación y atención de la emergencia.

En esta etapa se deben evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en un lugar seguro. Si las autoridades ordenaron evacuar previamente una zona de riesgo, la población debe haber acudido a los refugios establecidos.

¿Qué pasa después de la alerta roja?

El sistema también contempla una etapa de alejamiento del ciclón, cuando el fenómeno comienza a retirarse y el peligro disminuye.

Sin embargo, que un ciclón se aleje no significa que sea seguro salir inmediatamente. Pueden permanecer inundaciones, árboles caídos, cables eléctricos, estructuras dañadas y otros riesgos.

Por ello, las autoridades recomiendan esperar información oficial antes de regresar a las zonas evacuadas o realizar actividades que puedan poner en riesgo a la población. El esquema estatal contempla las fases de observación, coordinación operativa, impacto, atención de la contingencia y alejamiento.

¿La alerta es igual para todo Campeche?

No necesariamente. Una de las características importantes del SIAT-CT es que el nivel de alerta puede variar entre municipios, dependiendo de la trayectoria prevista, distancia, intensidad y posible impacto del ciclón.

Esto ya ocurrió durante el huracán Beryl, cuando algunos municipios de Campeche estuvieron en alerta naranja, otros en amarilla y otros en verde al mismo tiempo.

Por eso, durante una amenaza ciclónica es importante identificar el color correspondiente al municipio donde se encuentra cada persona y no asumir que toda la entidad enfrenta el mismo nivel de riesgo.