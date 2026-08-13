Gala Montes asegura que prefiere morir antes que darle dinero a su mamá.

La actriz y cantante Gala Montes reavivó de forma drástica el conflicto familiar con su madre, Crista Montes, al realizar una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En este espacio, la artista afirmó que prefiere tomar medidas extremas antes que volver a entregarle un solo centavo a su progenitora.

Durante la misma transmisión en vivo para todos sus seguidores, la actriz señaló que la relación entre ella y su madre se encuentra en un quiebre total e irreversible. Visiblemente alterada, Gala compartió algunos detalles de la relación que mantenía con Crista Montes y realizó fuertes acusaciones.

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¿Por qué Gala Montes no le dará dinero a su mamá?

Durante la emisión, Gala comentó que se sentía harta de lo que considera exigencias económicas hacia ella. La joven puntualizó que no le daría más dinero a Crista Montes, y aseguró que prefería hacerse daño antes que realizar la entrega de algún dinero a Crista Montes.

Junto con esto; Gala Montes comentó que su madre había recibido un pago de un millón de pesos por parte de Adrián Marcelo. La también cantante señaló que su madre podría usar ese dinero para sus gastos en lugar de seguir buscándola a ella, comentarios que sorprendieron a los seguidores.

Gala Montes responsabiliza a su mamá por cualquier cosa que le pase

Durante la emisión, Gala denunció que vive una situación insostenible debido al presunto acoso e intimidación constante de su madre en su propia vivienda. Montes responsabilizó a su progenitora de cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad o sus pertenencias, asegurando que las visitas inesperadas a su residencia sobrepasaron todos los límites.

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Asimismo, la actriz expresó que actualmente comprende las razones por las cuales su padre decidió alejarse de su madre tras su divorcio. En la transmisión, prometió que "vengará" el trato que recibió su papá en el pasado y reiteró que no permitirá que se repitan con ella los mismos patrones de abuso.

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