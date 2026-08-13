Isla Aguada denuncia abandono vial pese a ser Pueblo Mágico

Habitantes de la Villa de Isla Aguada alzaron la voz en redes sociales para denunciar públicamente el grave deterioro de las vialidades de la comunidad.

Esta situación, según afirman los residentes, perjudica de forma directa la proyección e imagen urbana de esta localidad con denominación de Pueblo Mágico, afectando la llegada de visitantes y complicando la movilidad diaria de quienes viven en la región.

Acompañando sus quejas con fotografías y videos como evidencia del abandono vial, los inconformes detallaron que uno de los puntos más críticos se localiza en el acceso principal a la villa desde la carretera federal, específicamente en el entronque con la avenida Campeche.

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Esta ruta constituye una de las arterias más transitadas de la demarcación carmelita, pues funciona como eje de comunicación hacia los parajes naturales, playas y sitios de interés que caracterizan a este destino costero.

En dicha intersección se observan baches de gran profundidad, acumulaciones de agua que generan encharcamientos prolongados y un avanzado desgaste en la carpeta asfáltica que daña los vehículos.

Los ciudadanos manifestaron su frustración al señalar que, debido al estatus de Pueblo Mágico, las vialidades y accesos principales deberían mantenerse en óptimas condiciones y recibir mantenimiento preventivo constante por parte de las instancias gubernamentales; sin embargo, aseguran que la realidad dista de cumplir con estos estándares básicos de infraestructura e imagen.

Ante este panorama, la población lanzó un urgente llamado a las autoridades municipales y estatales para que pongan en marcha un programa integral de bacheo y pavimentación que permita rescatar la imagen de la villa y consolidar el desarrollo turístico y económico de Carmen.