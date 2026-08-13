Confiscan tres taxis irregulares en operativo sorpresa de la Artec

La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), en coordinación con elementos de la Policía Estatal, implementó un filtro de revisión sorpresa en avenidas estratégicas de la capital, logrando confiscar al menos tres taxis por operar de manera irregular, presentar documentación vencida o utilizar plataformas digitales no autorizadas por la ley vigente.

El despliegue abarcó puntos de alta afluencia vehicular y zonas comerciales del municipio, destacando las avenidas Héroe de Nacozari, Circuito Baluartes, Gobernadores y Francisco I. Madero.

Durante las acciones, los oficiales e inspectores revisaron tanto automóviles particulares como vehículos de alquiler rotulados, verificando que los choferes tuvieran sus permisos en regla, que las unidades no transportaran objetos ilegales y que no se brindaran servicios de transporte ejecutivo mediante aplicaciones digitales.

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En el caso de los vehículos particulares, las autoridades reportaron un saldo limpio, sin multas ni retenciones, debido a que todos los conductores acreditaron su documentación y ninguno de los autos estaba relacionado con hechos delictivos.

Sin embargo, la situación fue distinta para el sector de los trabajadores del volante. En las inmediaciones del mercado “Pedro Sainz de Baranda”, en la zona de boleros de la avenida Circuito Baluartes, los inspectores detectaron anomalías severas en dos taxis de las agrupaciones “Radio Móvil” y “Águilas”, ambos con placas vencidas y uno operando mediante la aplicación InDrive.

Posteriormente, en el retén de la avenida Héroe de Nacozari, la ARTEC retuvo un tercer coche de alquiler sin matrículas visibles y cuyo operador carecía de documentación oficial completa.

Las tres unidades infractoras fueron remolcadas por grúas y trasladadas a un depósito vehicular oficial, mientras que los conductores recibieron multas económicas que deberán liquidar para recuperar sus taxis.

A pesar del descontento de los operadores sancionados, las autoridades estatales confirmaron que no se registraron altercados violentos ni detenciones físicas durante la jornada de supervisión vehicular.