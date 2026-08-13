Tráiler cargado de tablaroca vuelca en la 307 y provoca caos vial en Punta Venado



Una aparatosa volcadura de un tráiler de doble remolque provocó severas afectaciones a la circulación sobre la carretera federal 307, a la altura de Punta Venado, en el tramo con dirección de sur a norte, donde toneladas de material de tablaroca quedaron esparcidas sobre la vía.



El accidente ocurrió cuando la pesada unidad, que se dirigía hacia Playa del Carmen, circulaba por el carril de baja velocidad. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el operador se habría orillado demasiado hacia el acotamiento, ocasionando que el segundo remolque perdiera estabilidad al caer hacia el desnivel ubicado a un costado de la carretera.



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El peso de la carga terminó por vencer la unidad, provocando que el tráiler saliera parcialmente de la superficie de rodamiento y volcara a un costado de la vía. La mercancía que transportaba quedó dispersa, mientras que la pesada unidad terminó recostada entre la maleza y el terreno cercano a la carretera.



Tras recibir el llamado de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen y paramédicos acudieron al sitio para atender al conductor y verificar que no hubiera personas atrapadas dentro de la cabina.



El operador consiguió salir por sus propios medios luego de romper el cristal panorámico frontal de la unidad. Paramédicos lo valoraron en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones de consideración, únicamente algunos golpes contusos, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.



La volcadura generó complicaciones inmediatas para los automovilistas, debido a que parte de la carga quedó sobre la cinta asfáltica. Personal de emergencia comenzó con las labores para retirar los restos de tablaroca y despejar la zona, permitiendo habilitar parcialmente uno de los carriles.



Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la División Carreteras, arribaron para abanderar el área, prevenir otro accidente y coordinar el tránsito mientras se realizaban las maniobras correspondientes.



Debido a las dimensiones y peso del tráiler, así como a la cantidad de material que quedó esparcido, fue necesaria la intervención de maquinaria y unidades especializadas para retirar la pesada unidad y trasladarla posteriormente al corralón.



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Mientras se desarrollaban estos trabajos, la circulación en la carretera 307 se mantuvo considerablemente afectada, con largas filas de vehículos y tránsito a vuelta de rueda. Los automovilistas que se desplazaban hacia Playa del Carmen tuvieron que avanzar por el carril que permanecía habilitado.



Hasta el momento, no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad a consecuencia del percance. Las autoridades correspondientes continuaron con las diligencias para determinar con precisión las causas que provocaron la volcadura.