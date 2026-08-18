¿Cuándo llegó el Cristo Negro a Campeche? La tormenta que marcó el origen de una devoción de más de 460 años

Cada septiembre, miles de campechanos vuelven la mirada hacia el tradicional barrio de San Román para venerar al Cristo Negro, una imagen que forma parte de la historia religiosa y cultural del Estado desde hace más de cuatro siglos. Pero detrás de esta tradición existe un relato que ha pasado de generación en generación y que tiene como protagonistas al mar, una fuerte tormenta y una travesía considerada milagrosa por los creyentes.

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La historia sitúa la llegada del Cristo Negro a Campeche el 14 de septiembre de 1565, fecha que actualmente constituye uno de los momentos centrales de las celebraciones en su honor. El Ayuntamiento de Campeche señala que la imagen llegó a la entonces Villa de Campeche procedente de Europa y que el último tramo de su recorrido se realizó por mar desde Veracruz.

La presencia del Cristo Negro está relacionada con los primeros años del barrio de San Román. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tras una plaga de langostas que afectó la región durante el siglo XVI, los habitantes decidieron levantar un santuario dedicado al santo que resultara elegido mediante un sorteo, siendo seleccionado San Román Mártir.

La construcción de la ermita comenzó en 1563 y, dos años después, fue colocada en el templo la imagen del Santo Cristo de San Román. El INAH señala que desde 1565 el recinto resguarda la que actualmente es considerada la imagen religiosa más venerada del estado de Campeche.

¿Quién trajo el Cristo Negro a Campeche?

Documentos históricos que recuperan los escritos del fraile Diego López de Cogolludo señalan que los habitantes encomendaron al mercader Juan Cano de Coca Gaitán conseguir una imagen de Cristo crucificado para adornar la iglesia de San Román.

La imagen fue destinada a la ermita del tradicional barrio de San Román.

El comerciante adquirió la imagen y emprendió su traslado hacia Campeche en 1565. La referencia histórica recogida en el inventario del Archivo Histórico Parroquial señala que fue considerada milagrosa la rapidez de la travesía marítima, pues la embarcación habría realizado el recorrido entre Veracruz y Campeche en solamente 24 horas.

Es precisamente en esta parte de la historia donde comienza uno de los relatos más conocidos de la tradición campechana.

La tormenta que marcó la historia del Cristo Negro

La tradición señala que durante el último tramo del viaje hacia Campeche, la embarcación que transportaba al Cristo Negro enfrentó una violenta tormenta que puso en peligro a sus tripulantes.

El Ayuntamiento de Campeche recoge esta historia y señala que la barcaza que llevaba la imagen consiguió superar una fuerte tormenta que habría provocado el naufragio de embarcaciones incluso más grandes y mejor construidas.

La tradición señala que la embarcación enfrentó una fuerte tormenta.

Con el paso de los siglos, el relato adquirió otros detalles que forman parte de la tradición oral y religiosa. Una de las versiones cuenta que, mientras la embarcación estaba a merced del temporal, un hombre desconocido habría tomado el timón y conseguido conducirla hasta un lugar seguro.

Cuando pasó el peligro, según la leyenda, los marineros buscaron a aquel misterioso navegante, pero no lograron encontrarlo. Al revisar la embarcación habrían descubierto otro hecho que alimentó la creencia de que había ocurrido un milagro: la imagen del Cristo estaba mojada, pese a encontrarse resguardada.

Para los creyentes, aquel misterioso hombre que condujo la embarcación habría sido el propio Cristo. Sin embargo, estos detalles forman parte de la leyenda y tradición religiosa construida alrededor de la imagen y no deben entenderse como hechos históricos comprobados.

¿Cuándo llegó el Cristo Negro a Campeche?

La fecha que ha quedado marcada en la historia campechana es el 14 de septiembre de 1565. El Ayuntamiento de Campeche reconoce ese día como el del arribo de la imagen a las playas de San Román, mientras que fuentes históricas y religiosas coinciden en situar su llegada durante ese año.

Cada septiembre, Campeche recuerda su llegada con celebraciones religiosas y populares.

Desde entonces, la relación entre la imagen y el mar se convirtió en una parte fundamental de su identidad. San Román fue históricamente un barrio relacionado con pescadores y marinos, sectores entre los cuales la devoción al Cristo Negro alcanzó especial importancia.

El paso del tiempo no debilitó esa veneración. Más de cuatro siglos después, la imagen continúa en el Santuario del Cristo Negro de San Román y las celebraciones de septiembre recuerdan aquella travesía que, según la tradición, estuvo marcada por una tormenta y un hecho considerado milagroso.

Una tradición que nació hace más de cuatro siglos

La llegada de la imagen también dio origen a una de las celebraciones más importantes de Campeche. El Ayuntamiento de la capital señala que la tradicional Feria del Cristo Negro de San Román tiene su origen precisamente en el arribo ocurrido en 1565.

Procesiones, gremios, actividades religiosas y festejos populares han acompañado desde entonces la devoción. Incluso la tradicional procesión marítima recuerda la relación histórica del Cristo Negro con el mar y aquella travesía que terminó en costas campechanas.

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Actualmente, el Cristo Negro de San Román es considerado una de las principales imágenes religiosas de Campeche. El INAH destaca que su devoción está documentada desde el siglo XVI y que la escultura, tallada y ensamblada en madera, mide aproximadamente 1.96 metros de alto por 1.94 metros de ancho.

Así, cada 14 de septiembre no solamente se recuerda una fecha religiosa. Para Campeche representa el aniversario de una historia iniciada en 1565 y alimentada durante generaciones por documentos, tradición oral y fe: la llegada por mar de una imagen que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más arraigados de la identidad campechana.

JGH