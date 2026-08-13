¿Por qué el Cristo de San Román es negro? El misterio detrás de la histórica imagen más venerada en Campeche

A pocos días del inicio de las fiestas de San Román 2026, una imagen con más de cuatro siglos de historia volverá a concentrar la atención de miles de campechanos. Se trata del Cristo Negro Señor de San Román, cuya llegada por mar, su característico color y los relatos que rodean su origen forman parte de una de las tradiciones religiosas más antiguas de Campeche.

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Este 2026 tiene además un significado especial. Las celebraciones se realizarán del 15 de agosto al 27 de septiembre, por el 461 aniversario de la llegada del Cristo Negro a Campeche. Sin embargo, será una edición histórica, pues la imagen original dejará de participar en paseos, peregrinaciones y procesiones para privilegiar su conservación.

¿Cuál es la historia del Cristo Negro de San Román?

La historia se remonta al siglo XVI, pocos años después de la fundación de la villa de San Francisco de Campeche. El actual barrio de San Román se encontraba entonces fuera de la villa y estuvo relacionado con población indígena, pescadores y hombres dedicados a las actividades del mar.

De acuerdo con registros históricos recopilados por la Secretaría de Cultura, durante los primeros años de la población una plaga de langostas destruyó las sementeras y provocó problemas entre los habitantes. La tradición señala que los pobladores eligieron a San Román Mártir como protector y construyeron una pequeña iglesia fuera de los límites de la entonces villa.

Una antigua tradición relata que la embarcación que lo transportaba realizó el viaje desde Veracruz en apenas 24 horas.

Con el templo levantado surgió la necesidad de contar con un crucifijo. La encomienda habría recaído en el comerciante Juan Cano de Coca Gaitán, quien durante un viaje adquirió la imagen que posteriormente sería llevada hasta Campeche. El Catálogo Nacional de Bienes Culturales de la Secretaría de Cultura señala que, según las referencias históricas, el Santo Cristo fue llevado de España a Veracruz y posteriormente a Campeche, donde fue entronizado en 1565.

La tradición oral campechana ha enriquecido la historia durante generaciones. Una de las versiones más difundidas sostiene que la imagen procedía de Civitavecchia, Italia, y había llegado al puerto de Veracruz antes de ser adquirida para el templo de San Román. Esta procedencia italiana forma parte de la tradición histórica alrededor de la pieza, aunque algunos detalles de su origen no cuentan con la misma certeza documental.

El misterioso viaje que habría llevado al Cristo Negro hasta Campeche

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Alrededor de su llegada nació una de las leyendas más conocidas de Campeche. Según el relato transmitido durante siglos, cuando llegó el momento de trasladar el crucifijo desde Veracruz, una embarcación se negó a transportarlo, mientras que el capitán de otra aceptó llevarlo.

Ambas embarcaciones habrían partido prácticamente al mismo tiempo y posteriormente enfrentaron una tormenta. La nave que transportaba al Cristo habría realizado el trayecto hasta Campeche en apenas 24 horas, un tiempo considerado extraordinario para la época, mientras que de la otra embarcación no se habría vuelto a saber. Este episodio comenzó a ser interpretado entre los habitantes como uno de los primeros acontecimientos milagrosos vinculados con la imagen.

A partir de entonces creció la devoción entre habitantes, comerciantes y especialmente entre quienes dependían del mar. Con el paso de las generaciones, el Cristo Negro terminó estrechamente relacionado con pescadores y marineros, hasta convertirse en una de las figuras religiosas más representativas de Campeche.

¿Por qué el Cristo Negro de San Román es negro?

Su color es precisamente uno de los aspectos que más curiosidad genera. Durante años han circulado distintas explicaciones, desde que el humo de velas y cirios habría oscurecido la imagen con el paso de los siglos hasta que su tonalidad se relacionaría con la madera empleada para elaborarla. Incluso existen interpretaciones históricas que relacionan la presencia de cristos negros con los procesos de evangelización y sincretismo desarrollados durante el siglo XVI.

Sin embargo, la información oficial más reciente obliga a ser prudentes con una explicación definitiva. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, describe al Cristo Negro como una escultura tallada y ensamblada en madera y durante 2026 emprendió estudios sobre su técnica de manufactura y los materiales que la componen. Es decir, aunque tradicionalmente se ha relacionado su tonalidad con maderas oscuras y con los efectos del paso del tiempo, los estudios especializados buscan conocer con mayor precisión los materiales originales de la pieza.

El Cristo está elaborado en madera y especialistas del INAH han realizado estudios para conocer mejor sus materiales y técnica de manufactura.

La escultura mide 1.96 metros de alto por 1.94 metros de ancho y se encuentra montada sobre una cruz de madera decorada con láminas de plata repujada, que alcanza 3.30 metros de altura y 2.20 metros de ancho. En enero de 2026 especialistas del INAH comenzaron una intervención para atender alteraciones provocadas por el paso del tiempo y obtener información que permita tomar futuras decisiones sobre su conservación.

¿Qué pasará con el Cristo Negro durante las fiestas de San Román 2026?

Este año marcará un antes y un después en una tradición de más de cuatro siglos. Las fiestas patronales de San Román 2026 comenzarán el sábado 15 de agosto y concluirán el domingo 27 de septiembre, coincidiendo con los 461 años de la llegada de la imagen a Campeche.

La imagen original tendrá el 15 de agosto su última exhibición pública fuera del santuario. Después dejará definitivamente de participar en peregrinaciones, procesiones y en los tradicionales Paseo por Mar y Paseo por Tierra, debido a las medidas adoptadas para proteger una pieza que acumula más de cuatro siglos de antigüedad.

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Esto no significa el final de las celebraciones. Los tradicionales recorridos continuarán con una imagen peregrina, mientras que el Cristo Negro original permanecerá para veneración dentro del Santuario Diocesano de San Román. Las actividades de 2026 contemplan misas, peregrinaciones y los tradicionales paseos que durante generaciones han formado parte de las fiestas del barrio.

Así, a 461 años de su llegada, el Cristo Negro continúa ligado a la historia de San Francisco de Campeche. Entre documentos históricos, tradición oral y relatos de acontecimientos considerados milagrosos, la imagen pasó de ocupar una pequeña iglesia levantada fuera de la antigua villa a convertirse en uno de los principales símbolos religiosos y culturales de la identidad campechana.

JGH