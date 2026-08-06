Pablo Gutiérrez podría ir a la cárcel por desvíos en el Ayuntamiento de Carmen

El exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, tiene que dar la cara y solventar las irregularidades por alrededor de 36 millones 252 mil 698.81 pesos halladas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) en su administración durante 2024, fustigaron desde la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Anticorrupción del Congreso local.

De lo contrario —advirtieron— el órgano auditor tendrá que iniciar procedimientos administrativos y penales en contra del aspirante a la gubernatura por Morena, quien, de no comprobar en qué gastó dichos recursos, podría ser inhabilitado e incluso, ir a prisión.

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El primer vocal de la comisión, Pedro Hernández Macdonald, respaldó el trabajo de la Asecam y aseguró que el Poder Legislativo dará seguimiento a todas las observaciones emitidas tanto a municipios como a dependencias estatales, con el objetivo de evitar que las irregularidades queden impunes.

Recordó que el hecho de haber solicitado licencia al cargo no exime al exedil de las responsabilidades derivadas del ejercicio de los recursos públicos, ya que la ley permite llamar a cuentas a los exservidores públicos hasta cinco años después de haber dejado sus funciones.

Añadió que si la autoridad determina la existencia de desvío de recursos o daño patrimonial, el caso podría escalar a procesos penales, con sanciones que van desde la inhabilitación hasta penas de prisión.

Además, recordó que Gutiérrez Lazarus enfrenta desde administraciones anteriores denuncias por un presunto adeudo cercano a 300 millones de pesos al IMSS, presentado por el exalcalde Óscar Rosas González, asunto que continúa pendiente de resolución.