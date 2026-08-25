“Ya nos partieron la m...”: Fiesteros de Campeche estallan por cambio de sede de las ferias

Integrantes de la Asociación de Fiesteros y Operadores de Juegos Mecánicos del Parque Campeche exigieron al Gobierno del Estado reconsiderar su decisión de no dar a la Alcaldía capitalina el Foro Ah Kim Pech para la celebración de las ferias tradicionales de San Román y San Francisco 2026, al asegurar que la prolongación de la Avenida Francisco I. Madero y la Avenida Fundadores, no son un espacio apto para su realización.

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"Ya nos partieron la madre a todos los campechanos", fustigó el líder de la agrupación, Rogelio Loeza Chim, al denunciar que alrededor de 40 comerciantes locales del Parque Campeche enfrentan la incertidumbre de si habrá o no espacio para ellos dentro de las festividades.

Reprochó que, a sólo 14 días del inicio de los festejos, los comerciantes desconocen si podrán instalar sus juegos mecánicos y puestos, lo que mantiene en incertidumbre a las familias que dependen económicamente de estas actividades.

El dirigente recordó que durante los últimos siete meses acudió de manera constante al Ayuntamiento para dar seguimiento a la organización de las ferias y aseguró que, hasta hace poco, se les había informado que no habría inconvenientes para su participación. No obstante, la negativa para utilizar el Foro Ah Kim Pech dejó nuevamente a los fiesteros sin certeza sobre su ubicación.

El dirigente consideró que las avenidas propuestas no reúnen las condiciones necesarias para instalar una feria de estas dimensiones, por lo que rechazó que este espacio pueda sustituir al Foro Ah Kim Pech. Advirtió que además de las condiciones físicas, existen dificultades para garantizar la operación y seguridad de los juegos mecánicos y comerciantes.

Afirmó que la situación no debe convertirse en un conflicto político entre autoridades, pues las consecuencias terminan afectando directamente a los trabajadores locales. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno del Estado haya negado el uso del Foro Ah Kim Pech cuando, hasta el momento, no se observan trabajos de construcción en el sitio para el proyecto anunciado de un nuevo centro de espectáculos.

Loeza Chim sostuvo en que estas ferias representan una de las principales oportunidades de trabajo para los fiesteros, pues actualmente existen pocas alternativas laborales para quienes dependen de esta actividad.

Precisó que 40 integrantes de la agrupación se encuentran preocupados por obtener un espacio, aunque el número de comerciantes y fiesteros que participan en estas celebraciones es mayor. Insistió en que el Gobierno del Estado debe reconsiderar su postura y permitir que las actividades se desarrollen en el Foro Ah Kim Pech, mientras se define el proyecto para ese terreno.

Ante la falta de una respuesta definitiva, los fiesteros sostendrían una reunión con autoridades de la Alcaldía de Campeche para buscar una alternativa y obtener certeza sobre el espacio que ocuparán durante las tradicionales ferias de San Román y San Francisco 2026.

JGH