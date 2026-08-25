México y Corea del Sur fortalecen cooperación en inteligencia artificial, semiconductores y sector aeroespacial

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó una visita oficial de dos días por la República de Corea, enfocada en fortalecer la relación política y económica, además de ampliar la cooperación en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, ingeniería aeroespacial, defensa y seguridad.

Durante su estancia, el titular de la SRE sostuvo reuniones con autoridades, representantes académicos y directivos de empresas surcoreanas que mantienen inversiones y operaciones en México.

Uno de los temas abordados fue la próxima visita a México del presidente surcoreano Lee Jae Myung, un encuentro al que Velasco otorgó especial importancia debido a que ningún mandatario de ese país ha realizado un viaje a territorio mexicano en aproximadamente una década.

¿Qué acordaron México y Corea del Sur?

Velasco se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, con quien dio seguimiento a iniciativas destinadas a ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambos países.

También sostuvo un encuentro con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del presidente surcoreano, para intercambiar perspectivas sobre el escenario internacional y regional.

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En esas conversaciones, ambas partes plantearon avanzar en áreas como ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, gobernanza digital, defensa y seguridad, además de fortalecer el intercambio de conocimientos.

México busca cooperación en semiconductores y desarrollo tecnológico

El secretario también dialogó con representantes del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), entre ellos So Young Kim y Han Seung Hun.

Las conversaciones incluyeron una iniciativa para desarrollar en México programas educativos especializados en ingeniería, tecnología y semiconductores, sectores considerados estratégicos para ampliar capacidades industriales y tecnológicas.

Samsung, Hyundai y LG participan en reuniones con México

En el ámbito empresarial, Velasco sostuvo encuentros con directivos de compañías como Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, Posco, Hana Financial Group, HL Mando y LG.

La representación mexicana expuso las condiciones de inversión y las oportunidades vinculadas con proyectos contemplados en el Plan México.

Velasco se reunió además con Namkoong Hong, presidente y CEO de Samsung E&A, para revisar proyectos en los que la compañía ha participado en México, principalmente en materia energética, y analizar nuevas posibilidades de colaboración.

COMUNICADO. "Concluye visita del secretario Velasco a Corea; se profundizarán los lazos de cara a nueva etapa de colaboración con este país".https://t.co/xq2yszSopf pic.twitter.com/Sx47Df0jg1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 25, 2026

México observa modelo tecnológico de Corea del Sur

El funcionario también visitó instalaciones de LG y su Galería de Innovación, acompañado por Ko Yunju, presidente del Centro de Estrategia Global.

Durante el recorrido conoció proyectos relacionados con inteligencia artificial, centros de datos y software automotriz, áreas en las que México busca ampliar la colaboración bilateral.

La visita concluyó con un encuentro en la Embajada de México en Corea del Sur, encabezada por el embajador Carlos Peñafiel Soto, donde Velasco revisó los servicios que se ofrecen a ciudadanos mexicanos y el trabajo diplomático para impulsar la agenda bilateral.

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