¿Alicia Villarreal ya llegó al altar? Fotos de Melenie Carmona con sus ex en boda causa polémica

Desde hace un tiempo, Alicia Villarreal ha estado en el centro de la polémica, pues su relación amorosa ha sido muy criticada en las redes sociales. Sin embargo, entre las noticias más recientes, se ha mencionado una boda, lo que ha generado muchos rumores.

Todo comenzó cuando en imágenes recientes, donde se puede ver a Arturo Carmona, Cruz Martínez y Melenie Carmona asistieron a una boda, donde muestran la buena relación que tienen, lejos de las polémicas que han protagonizado.

Noticia Destacada Novio de Alicia Villarreal explota contra periodista y causa fuerte polémica

¿Alicia Villarreal llegó al altar?

Las fotos han causado muchos rumores y especulaciones, pero al final se ha revelado que los tres coincidieron en el evento, por lo que en una de las fotos que se compartieron, se puede ver a los tres posando frente a la cámara

Sin embargo, las opiniones no se hicieron esperar, ya que en las redes sociales los fans notaron la ausencia de Alicia Villarreal, pues recordemos que cuando se separó del productor, se comenzó un proceso legal, donde señala a Cruz Martínez de violencia familiar.

Noticia Destacada Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su supuesto rompimiento con Cibad Hernández

Aunque mucho se ha hablado sobre la relación de Melenie Carmona con Cruz Martínez, pero ellos siempre han mencionado que su relación es muy buena y no fue afectada por la separación del productor y Alicia Villarreal.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal