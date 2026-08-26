¡A la de afuerzas! Consuman imposición de Pablo Gutiérrez

Sin transparentar las supuestas encuestas internas, Morena designa al expanista Pablo Gutiérrez Lazarus como Coordinador estatal de la 4T en Campeche, pese a las múltiples denuncias en su contra por presuntos desvíos y violaciones de Derechos Humanos

Sin cifras, porcentajes, ni evidencia de las supuestas encuestas internas, este martes, se oficializó la imposición de Pablo Gutiérrez Lazarus como virtual candidato a la Gubernatura de Campeche, bajo el cargo de coordinador estatal de la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Desde Ciudad de México, en el edificio World Trade Center, los morenistas presentaron al expanista Pablo Gutiérrez Lazarus como su “carta fuerte”, quién hace apenas unos meses fue “ungido” por la Gobernadora Layda Sansores San Román como la “corcholata oficial” de Morena rumbo a las elecciones del 2027.

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Sin dar a conocer la cantidad de votos de diferencia entre los otros dos aspirantes que son Carlos Ucán Yam, y Roberto Reyes Jiménez, la Comisión Nacional de Elecciones encabezada por Citlalli Hernández, entregó el documento que acredita a Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal.

Pablo Gutiérrez ya había sido presentado como coordinador del movimiento el pasado 22 de abril del año en curso bajo el argumento de unidad, sin embargo, el descontento entre los morenistas fundadores ocasionó que Ucán Yam y Reyes Jiménez se inscriban en el proceso de elección; y es que el exedil, militó antes en el Partido Acción Nacional, desde donde logró la alcaldía de Carmen por primera ocasión; sin embargo, tras perder la reelección en el año 2018 traicionó al albiazul y “coqueteó” temporalmente con Movimiento Ciudadano, incluso se dejó ver en eventos junto al exalcalde de Campeche Eliseo Fernández Montufar. Tras no llegar a acuerdos con MC, Gutiérrez Lazaruz negoción con Morena, apoderándose de la candidatura a la presidencia municipal en 2021 y 2024, desplazando a personajes con mayor trayectoria y trabajo en la 4T.

Tras su “destape” en abril, y verse obligado a renunciar a la alcaldía como dictan los principios morenistas, Gutiérrez Lazarus ha recorrido el estado en una evidente campaña anticipada, según han denunciado desde la oposición, aprovechando vacíos legales de la ley electoral, pero lucrando además con programas del Ayuntamiento, pues se presenta en eventos de entrega de apoyos municipales y emite discursos para promocionar su imagen y la ideología morenista.

Cabe recordar que el ahora exedil enfrenta procesos legales por despojo de predios, así como investigaciones por presuntos desvíos que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación y, el repudio ciudadano por haber dado la espalda a los pobladores de la península de Atasta en su lucha por la subestación eléctrica y la mejora de tramos carreteros.

La designación se realizó sin transparentar resultados de encuestas internas del partido

Millonarios faltantes

Tan solo en la cuenta pública 2024, el Ayuntamiento de Carmen, bajo la gestión de Gutiérrez Lazarus, fue señalado del uso injustificado de 38 millones 178 mil 552 pesos correspondientes al ejercicio fiscal de ese año, derivadas del presunto uso indebido de recursos públicos.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), este monto derivó en tres pliegos de observaciones (PO), cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) y nueve recomendaciones (RE), entre otras acciones.

Por otra parte, el municipio de Carmen mantiene una deuda pública superior a los 214 millones de pesos, derivada de dos créditos con Banobras, adquiridos a un plazo de 180 meses, los cuales deberán liquidarse hasta el 1 de abril de 2033.

Crisis social

La problemática no solo queda ahí, sino que 89 mil 877 carmelitas viven en algún tipo de pobreza, de acuerdo con el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, elaborado por la Secretaría de Bienestar (Sebien) Federal, que confirma que el 35.4 por ciento de los ciudadanos tienen necesidades.

Carlos Ucán Yam y Roberto Reyes quedaron fuera de la definición

Entre las principales carencias que hay en el municipio gobernado tres veces por Gutiérrez Lazarus, solo uno de cada cuatro ciudadanos puede acceder a servicios de salud, es decir, 62 mil, así como únicamente el 16 por ciento, traducido en 41 mil 155, tiene acceso a una vivienda digna.

Paralelamente, uno de cada cinco tiene los servicios básicos en sus hogares, como energía eléctrica, agua potable y alumbrado público, mientras que una cuarta parte de los carmelitas, es decir, 71 mil 611 tiene acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

Represión

En agosto del 2025, Gutiérrez Lazarus utilizó la fuerza pública para desalojar una manifestación de taxistas en el Puente Zacatal; los agentes municipales utilizaron equipo anti motín, balas de goma y granadas con gas lacrimógeno para deshacer su protesta. Los afectados presentaron su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.

Durante 2025 se denunciaron presuntos abusos contra elementos de la Policía Municipal, quienes habrían sido sancionados tras exigir el pago de bonos enviados por la federación y que no lle