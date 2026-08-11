Captan monos aulladores en la selva de Calakmul; visitantes registran sorprendente encuentro

Visitantes que recorrieron recientemente la selva de Calakmul, en Campeche, lograron captar a monos aulladores desplazándose entre la vegetación, un encuentro que volvió a mostrar la riqueza de fauna silvestre que conserva esta región del sureste mexicano.

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El avistamiento fue registrado durante este mes de agosto y compartido en redes sociales, donde las imágenes permiten apreciar a los primates en su hábitat natural, rodeados por la extensa vegetación característica de la región de Calakmul.

Los ejemplares observados corresponden al grupo de primates que habita las selvas campechanas. En la Reserva de la Biosfera Calakmul se encuentra específicamente el mono aullador negro o saraguato negro (Alouatta pigra), además del mono araña (Ateles geoffroyi), las dos especies de primates registradas dentro de esta área natural protegida.

La presencia de estos animales no es extraordinaria en Calakmul, pero poder observarlos directamente durante un recorrido representa uno de los encuentros con fauna silvestre que más llama la atención de quienes visitan la zona, especialmente porque gran parte de su vida transcurre entre las copas de los árboles.

¿Por qué se llaman monos aulladores?

Una de las principales características del Alouatta pigra son sus fuertes vocalizaciones, que pueden escucharse a considerable distancia dentro de la selva. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), poseen un hueso hioides desarrollado que funciona como una especie de caja de resonancia y amplifica los sonidos que producen.

Los monos aulladores negros presentan un pelaje completamente negro, largo y áspero, mientras que su cola es fuerte y prensil, característica que les permite utilizarla prácticamente como una extremidad adicional para desplazarse, mantener el equilibrio y alimentarse entre las ramas.

Su dieta incluye principalmente frutos y vegetación. Esta alimentación también les permite desempeñar una función importante en el ecosistema, ya que los primates contribuyen a la dispersión de semillas y al mantenimiento de la diversidad de los bosques tropicales.

Mono aullador de Calakmul está en peligro de extinción

Aunque Calakmul mantiene extensas superficies de selva donde estos animales pueden desarrollarse, el mono aullador negro es una especie protegida. La ficha de identificación de la Conanp señala que el Alouatta pigra se encuentra catalogado como “En peligro de extinción” dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Entre los factores que representan riesgos para los primates se encuentra la pérdida y fragmentación de su hábitat, razón por la que la conservación de grandes extensiones continuas de vegetación resulta fundamental para mantener poblaciones saludables.

La propia Conanp destaca que los primates mexicanos cumplen funciones ecológicas esenciales y pueden funcionar como especies indicadoras del estado de conservación de las áreas boscosas.

Calakmul, refugio de monos, jaguares y otras especies

La importancia del avistamiento también está relacionada con la biodiversidad que caracteriza a Calakmul. La Reserva de la Biosfera alberga dos de las tres especies de primates existentes en México, además de una importante variedad de mamíferos.

En esta región también encuentran refugio especies emblemáticas como el jaguar, puma, tapir, pecarí, venados y numerosos ejemplares de aves, reptiles y otros animales asociados con las selvas tropicales del sureste mexicano.

Por ello, encontrarse con monos aulladores durante una visita representa algo más que una imagen llamativa para los turistas: es también una oportunidad para observar una especie amenazada desplazándose libremente en uno de sus principales refugios naturales en Campeche.

JGH