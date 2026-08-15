Fuertes lluvias tumban postes de CFE en Candelaria; varias comunidades se quedan sin electricidad

Debido a las recientes lluvias y fuertes vientos, la mayor parte del terreno candelarense se encuentra húmedo, hecho que afecta aún más a las comunidades apartadas, donde la tierra reblandecida ha comenzado a causar problemas, como la caída de varios postes de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, lo cual, a su vez, dejó sin corriente a varias comunidades rurales de la región Sur del municipio.

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Sin embargo, luego de los llamados y constantes reportes, la paraestatal comenzó a atender el problema y diversas cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad han logrado restaurar la energía eléctrica en una amplia zona, pese a las difíciles condiciones en las que tuvieron que laborar.

Aunque es necesario aclarar que aún no hay un reporte oficial sobre cuántos poblados se vieron afectados por este problema, tampoco la cantidad de postes caídos y menos los pormenores sobre el avance de las reparaciones.

A pesar de lo anterior, hay reportes de los pobladores beneficiados que destacaron el trabajo realizado por los trabajadores de la CFE, ya que para rehabilitar las líneas debieron caminar entre el lodo, trabajar bajo presión y con los pocos insumos con los que cuentan en campo y zonas alejadas de la cabecera municipal.

Es necesario aclarar que en muchos de estos lugares no pueden entrar los camiones pesados o grúas para el levantamiento de los postes, por lo que deben trabajar con el apoyo de los ciudadanos y del ingenio para hacer maniobras complicadas en los caminos llenos de selva y en mal estado, donde están las estructuras que sostienen el tendido eléctrico.

Los pobladores reconocieron el esfuerzo y la entrega de estos trabajadores, al señalar que “a pesar de la lejanía y de las inclemencias del tiempo, cumplen con su misión de que no falte la energía eléctrica en ninguna de las comunidades rurales de Candelaria”.

Finalmente, agradecieron el compromiso tanto de la CFE como de los demás habitantes que se sumaron para lograr el restablecimiento del importante servicio.