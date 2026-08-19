“¿Quién dijo miedo?”: Motociclista se topa cara a cara con un jaguar en carretera de Calakmul

Un inesperado encuentro con un jaguar a escasos metros de distancia sorprendió a un guía local mientras circulaba en motocicleta por una carretera de Calakmul, Campeche, momento que logró captar en video antes de que el felino se internara nuevamente entre la vegetación.

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En las imágenes se observa al jaguar detenido a la orilla de la carretera, mientras el motociclista permanece a corta distancia. Durante varios segundos, el animal dirige la mirada hacia el hombre, quien continúa grabando desde la motocicleta sin que el ejemplar muestre intención de acercarse.

“Cara a cara con el jaguar, cara a cara en la moto, vámonos y nos estamos mirando los dos para que vean que no ataca”, comenta el guía mientras registra el encuentro. Poco después, el felino comienza a alejarse lentamente hacia la vegetación, mientras el hombre agrega: “Ahí se va, quiúbole, ¿quién dijo miedo?”.

El avistamiento ocurrió en Calakmul, una de las principales zonas de conservación del jaguar en la Península de Yucatán, donde la extensa superficie selvática constituye hábitat para esta y otras especies de fauna silvestre. La presencia de ejemplares cerca de caminos y carreteras permite ocasionalmente encuentros como el registrado por el motociclista.

Aunque en esta ocasión el jaguar permaneció tranquilo y posteriormente se alejó hacia la selva, encontrarse con un ejemplar en libertad requiere mantener distancia y evitar acercarse, perseguirlo o intentar interactuar con él. El video dejó registro de un encuentro poco común: un motociclista y uno de los mayores felinos de América observándose a pocos metros en plena carretera de Calakmul.