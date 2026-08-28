Riada en Nepal y Tíbet deja 584 muertos y casi 2 mil 500 desaparecidos; rescate sigue contra reloj

Las labores de rescate continúan en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, después de la gran riada registrada el miércoles 26 de agosto, que ha dejado hasta ahora 584 muertos y casi 2 mil 500 desaparecidos entre ambos territorios.

Los equipos trabajan contra reloj para localizar a las personas que permanecen incomunicadas o en paradero desconocido. En el lado chino, las operaciones se reanudaron este viernes 28 de agosto después de una suspensión temporal causada por el riesgo asociado al desbordamiento de una represa natural formada por lodo y rocas.

El temor a una nueva crecida permanece entre habitantes y autoridades, mientras Nepal busca restablecer las comunicaciones en las zonas más golpeadas.

¿Cuántos muertos y desaparecidos deja la riada en Nepal y Tíbet?

Nepal informó sobre la recuperación de 579 cuerpos, mientras que China reportó cinco fallecimientos en la zona tibetana, lo que eleva el balance conjunto a 584 víctimas mortales.

Las autoridades nepalíes también incrementaron a mil 924 el número de personas desaparecidas. Entre ellas se encuentran 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad y personal aduanero.

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La lista incluye además a 622 turistas, de los cuales 473 son extranjeros y 149 nepalíes que viven fuera del país.

En el Tíbet, China mantiene un reporte de 558 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros.

¿Cuántas personas han sido rescatadas tras las inundaciones?

Nepal informó que hasta ahora logró rescatar a cuatro mil 451 personas. Las fuerzas de seguridad y la Policía Turística evacuaron además a 129 visitantes extranjeros que permanecían en las zonas afectadas.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja calcula que alrededor de 93 mil personas pudieron resultar afectadas por la emergencia, aunque todavía existen comunidades a las que los equipos de ayuda no han podido acceder.

China desplegó a más de dos mil efectivos en el condado tibetano de Gyirong, donde los primeros equipos especializados consiguieron llegar por tierra al núcleo de la zona arrasada.

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BİNLERCE İNSAN CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ.



Herkes yağmur yağmadan bu Selin nasıl olduğunu konuşuyor?



🛘 Saniyeler içinde kütle sel her şeyi alıp götürdü, köyler yok oldu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) August 26, 2026

Nepal pide puentes de emergencia a China e India

El Gobierno nepalí solicitó formalmente a China e India 42 puentes portátiles para recuperar el tránsito terrestre en áreas donde las carreteras quedaron destruidas o bloqueadas.

Las autoridades buscan así acceder a poblaciones aisladas y acelerar la localización de desaparecidos.

Mientras tanto, decenas de habitantes avanzan por la carretera del valle de Bhote Koshi para intentar llegar a comunidades incomunicadas. El temor a una nueva crecida del río persiste y mantiene bajo alerta a una región que todavía intenta conocer la dimensión completa de la tragedia.

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