Quintana Roo, entre los estados con más casos de violencia sexual y psicológica

Quintana Roo ocupa el lugar 16 a nivel nacional por violencia sexual, con 143 casos, y el 11 por la psicológica, con 339, en lo que va del año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (SSA).

En este contexto, el Gobierno federal otorgó un subsidio de un millón 613 mil 614.80 pesos para reforzar el equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres de Benito Juárez, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Gobierno de Quintana Roo reconoce que más del 70 por ciento de las mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que casi la mitad ha sufrido alguna agresión durante el último año.

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Recursos

De acuerdo con el convenio publicado en el DOF, el Centro de Justicia para las Mujeres de Benito Juárez contará con un subsidio de un millón 613 mil 614.80 pesos, proveniente del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas.

Los recursos permitirán equipar 14 áreas del centro mediante la adquisición de 253 artículos, entre ellos pantallas, mobiliario y dos vehículos sedán. El inmueble se ubica en la avenida Miguel Hidalgo 1007, Región 94, en Cancún, y los recursos serán canalizados a través de la Secretaría de las Mujeres.

El presupuesto otorgado por la Federación será transferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para posteriormente ser ejercidos por la FGE / Rodolfo Flores

Este subsidio correspondiente al 2026 permitirá reforzar el equipamiento de este espacio, que ya se encuentra en operación para atender a víctimas de violencia de género.

Los recursos serán transferidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para posteriormente ser ejercidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este convenio establece que el presupuesto deberá manejarse mediante una cuenta bancaria productiva y exclusiva, con el propósito de garantizar su control contable, transparencia y rendición de cuentas conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Una vez notificada la transferencia federal, la Tesorería estatal tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para entregar los recursos a la instancia encargada de ejecutarlos.

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Servicios

Este organismo fue inaugurado en mayo de 2018 y en noviembre de 2022 recibió un anexo en el mismo predio, donde funcionan fiscalías especializadas en delitos sexuales, trata y feminicidio.

El Centro de Justicia para las Mujeres brinda atención a mujeres, adolescentes, niños víctimas de violencia de género en Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Esta zona concentra 963 mil 360 habitantes, cerca de la mitad mujeres, y representa 52 por ciento de la población estatal.

Durante el 2025, el centro brindó atención a 12 mil 530 usuarias y otorgó 38 mil 806 servicios. Además, se iniciaron 4 mil 357 carpetas de investigación, se emitieron 6 mil 93 medidas de protección y 165 mujeres ingresaron a la casa de emergencia.