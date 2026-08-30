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Tragedia en la carretera federal 307: Accidente de moto deja una persona sin vida

Dos personas que viajaban en motocicleta salieron de la vía a la altura del kilómetro 126; una de ellas sufrió graves lesiones y después perdió la vida en el Hospital General.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

30 de ago de 2026

2 min

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El lesionado que fue trasladado primero al hospital, perdió la vida horas después debido a las lesiones
El lesionado que fue trasladado primero al hospital, perdió la vida horas después debido a las lesiones / Justino Xiu Chan

Un mortal accidente se registró en la carretera 307 luego de que dos persona que viajaban en un motocicleta terminaron fuera de la vía y resultar severamente lesionados y más tarde uno de ellos perdió la vida en el hospital general de esta ciudad.

Los hechos se registraron en el kilómetro 126 más 00 de la carretera federal 307 reforma agraria Puerto Juárez tramo Felipe Carrillo Puerto UhMay al ser reportado un aparatoso accidente en la que había resultado severamente dos personas.

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Al lugar Algunos ciudadanos detuvieron su viaje para ayudar a las personas accidentadas y al mismo tiempo solicitar el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para acudir al lugar y prestar el auxilio necesario así como también fue alertado a la Guardia Nacional división caminos para acudir al lugar y realizar los trabajos periciales.

De acuerdo información que se pudo indagar en el lugar se pudo conocer que una de las personas se encontraba severamente lesionado e incluso había perdido un ojo y presentaba una posible fractura de cráneo, por lo que con la llegada de los paramédicos fue atendido y trasladado de inmediato al hospital general.

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Su compañero quedó en el lugar y más tarde fue rescatado por los mismos paramédicos para que sea trasladado al nosocomio.

Más tarde fue informado que dicha persona que fue ingresado primero al nosocomio debido a sus múltiples lesiones dejó de emitir signos de vida por lo que arribaron al lugar personal de la Fiscalia General del Estado para encargarse de las respectivas diligencias y más tarde sea levantado el cuerpo y trasladado al servicio médico forense.

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