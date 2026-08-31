¿En qué consiste la “Mochila por la Paz”? Así funcionará la revisión en escuelas de Campeche

Con el inicio del ciclo escolar este lunes 31 de agosto, las escuelas de Campeche comenzarán a incorporar de manera progresiva la estrategia denominada Mochila por la Paz, un esquema preventivo que sustituye a la anteriormente conocida como Operación Mochila y que busca evitar el ingreso de objetos o sustancias que puedan representar un riesgo para la comunidad estudiantil.

Noticia Destacada Roban dos veces en menos de una semana en primaria de La Ermita en Campeche

​La medida acompañará el regreso a las aulas de una matrícula estimada de 173 mil 606 estudiantes de educación básica, distribuidos en los 13 municipios de Campeche. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación estatal, en este ciclo también participan 11 mil 709 docentes y 3 mil 647 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación en 2 mil 372 planteles.

​¿Qué es la Mochila por la Paz?

​La estrategia consiste en realizar revisiones preventivas de las mochilas de los estudiantes para detectar objetos, materiales o sustancias que pudieran poner en riesgo la integridad de niñas, niños, adolescentes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar.

​Sin embargo, esto no significa que desde este lunes todos los estudiantes de Campeche serán revisados al momento de ingresar a sus escuelas. La aplicación será progresiva y aleatoria, por lo que las autoridades educativas determinarán los planteles y momentos en los que se pondrá en práctica.

​El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado explicó que el esquema antes denominado Operación Mochila ahora llevará el nombre de Mochila por la Paz, por determinación de la Secretaría de Educación.

​Revisiones deberán respetar derechos de estudiantes

​Uno de los principales aspectos de la nueva estrategia será el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo que las revisiones no deberán convertirse en actos de hostigamiento, discriminación o estigmatización de los alumnos.

​La aplicación deberá mantener coordinación entre autoridades educativas, madres y padres de familia y las instituciones encargadas de la procuración de justicia, con el objetivo de privilegiar la prevención y la seguridad dentro de los planteles.

​El cambio de enfoque resulta relevante debido a los antecedentes legales de este tipo de programas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido previamente sobre los problemas constitucionales que pueden generar las revisiones de pertenencias de estudiantes cuando se realizan sin un marco legal adecuado y sin garantías suficientes para proteger sus derechos.

​No se aplicará al mismo tiempo en todas las escuelas

​Para este arranque del ciclo escolar, la Mochila por la Paz no representa una revisión obligatoria y simultánea de los más de 173 mil alumnos que regresaron a las aulas este lunes.

​Su implementación se realizará gradualmente en distintos niveles y centros educativos, mientras se establecen los mecanismos de coordinación para efectuar las revisiones.

Noticia Destacada Rejilla dañada en Champotón amenaza a conductores; exigen intervención de autoridades

​La finalidad, de acuerdo con lo informado sobre el programa, será prevenir situaciones de riesgo dentro de las escuelas y proteger la integridad física de los estudiantes, buscando al mismo tiempo que estas acciones se desarrollen bajo criterios de respeto a sus derechos.

​Así, junto con el regreso a clases este 31 de agosto, Campeche inicia una nueva etapa de las revisiones preventivas de mochilas, ahora bajo la denominación Mochila por la Paz y con el reto de equilibrar la seguridad en los planteles con el derecho a la privacidad y dignidad de los estudiantes.

JGH