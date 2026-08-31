Yucatán lidera producción de miel en México con casi 10 mil toneladas

Yucatán se consolidó durante el 2025 como el principal productor de miel de México, al obtener 9 mil 893 toneladas y superar a Chiapas, Jalisco, Campeche y Veracruz, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La producción yucateca representó aproximadamente 16.4% de las 60 mil 297 toneladas cosechadas en el país. Esto signifi ca que alrededor de una de cada seis toneladas obtenidas en territorio nacional salió de apiarios del Estado.

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Después de Yucatán se ubicaron Chiapas, con 6 mil 71 toneladas; Jalisco, con 6 mil 29; Campeche, con 5 mil 653, y Veracruz, con 5 mil 297. Entre las cinco entidades concentraron más de la mitad de la producción mexicana.

Recupera terreno la actividad

La cosecha nacional creció 5% entre el 2024 y el 2025, al pasar de 57 mil 430 a 60 mil 297 toneladas. Frente a las 54 mil 122 registradas en el 2020, el aumento acumulado fue de 11.4%.

El liderazgo yucateco cobra relevancia por el peso de esta actividad en las comunidades rurales y por la orientación exportadora del producto mexicano. México ocupa el noveno lugar mundial entre los países exportadores, con una participación de 3.8% en el mercado internacional.

Entre el 2021 y el 2025 se comercializaron en el extranjero, en promedio, 27 mil 200 toneladas anuales, con un valor cercano a 94 millones de dólares. Sólo durante el 2025, los envíos aumentaron de 20 mil a 26 mil toneladas y llegaron a consumidores de 30 países. Alemania y Estados Unidos concentraron juntos más de 63% del valor exportado.

Reino Unido, Arabia Saudita, Suiza, Bélgica, España, Países Bajos, Japón y Polonia también figuraron entre los principales compradores. La apicultura nacional es sostenida por más de 53 mil productoras y productores, quienes trabajan