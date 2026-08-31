Rejilla dañada en Champotón amenaza a conductores; exigen intervención de autoridades

Una rejilla hundida representa un peligro para la vialidad en general en el cruce de la calle 28 entre 25 y 23, en la colonia Las Mercedes, en Champotón.

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Según datos proporcionados, el desnivel que presenta la estructura pluvial ha sido la causa de posibles accidentes, obligando a los motoristas a reducir su velocidad y realizar maniobras para evitar caer directamente.

Mariana López Chi comentó que las condiciones de la estructura se han convertido en una trampa urbana de posibles accidentes, razón por la que solicitó la intervención de las autoridades, “Estaría bien que atiendan esta rejilla, realizando los trabajos necesarios antes de que ocurra un accidente”.

Tras un recorrido por esta vialidad, fueron abordadas otras personas, quienes consideraron que las condiciones de la rejilla llevan varios meses, sin que hasta el momento reciba atención pertinente.

JGH