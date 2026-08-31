Balean casa de familiares del matrimonio hallado sin vida en fosa clandestina en Escárcega

El reporte de detonaciones de arma de fuego, presuntamente realizadas por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, provocó una intensa movilización de elementos de seguridad en la calle 10 por 79 de la colonia La Jeringa, en Escárcega, donde las autoridades acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

Noticia Destacada Restos corresponden a Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, desaparecidos en Escárcega

El hecho ocurrió frente a la vivienda de familiares de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, matrimonio cuyos restos fueron localizados el pasado 5 de julio de 2026 en una fosa clandestina del municipio de Escárcega, situación que mantiene especial atención sobre el caso.

El reporte de las detonaciones se registró alrededor de las 20:00 horas de este domingo, a escasos metros de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. De acuerdo con versiones de vecinos, existen dos versiones sobre lo ocurrido: una señala que los disparos fueron realizados al aire, mientras que otra refiere que habrían sido dirigidos hacia la vivienda.

La situación provocó alarma entre los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), así como personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), quienes establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena.

Durante la inspección fueron localizados casquillos percutidos, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de los responsables.

No se reportaron personas lesionadas tras los hechos. Trascendió que los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta con dirección al camino que conduce hacia la Junta Municipal de División del Norte.