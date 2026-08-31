Familia denuncia presuntas omisiones tras muerte de joven detenido en cárcel de Chetumal

A días de la muerte de José Luis, en la cárcel municipal de Chetumal, familiares insisten en que el caso permanece sin esclarecerse y exigen que las autoridades expliquen a fondo lo ocurrido durante las horas en que estuvo detenido. Julia, hermana del hombre, relató que la última vez que lo vio con vida estaba desorientado, un estado que atribuyó a que se le había terminado la pastilla que tomaba para controlar un padecimiento que, según explicó, le provoca pérdida de memoria cuando se queda sin este.

El encuentro ocurrió de madrugada "Él sabía que no podía tomar, no estaba tomado", expresó, al insistir en que su hermano no estaba bajo el influjo del alcohol como después se argumentó.

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De acuerdo con el relato familiar, el hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva luego de que, según les explicó un policía en la cárcel municipal, se habría arrojado contra vehículos en circulación. Ante esa versión, los familiares acudieron a las instalaciones para pedir que se tomara en cuenta su condición de salud, por lo que llevaron constancias médicas y el medicamento que utilizaba de manera regular.

Sin embargo, denunciaron que el juez calificador no se encontraba presente al momento de su llegada y que fueron atendidos por otra persona, a quien acusan de no haber cumplido con su labor. Sin recursos para la fianza, los familiares recurrieron a un préstamo de 100 pesos únicamente para comprarle su medicamento. Pese a ello, un policía en el área de calabozos les negó el acceso, argumentando que el detenido "no se podía levantar".

Uno de los dolientes, presente durante las diligencias, pidió justicia y reiteró que el hombre no estaba tomado, pues aseguró haberlo visto poco antes de perder contacto con él. Otro familiar, identificado como su hermano, confirmó esa versión y explicó que nadie en la familia supo que estaba detenido sino hasta varias horas después de su arresto.

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De manera adicional, la familia señaló que se le pretendía cobrar una multa de 6 mil 600 pesos. Respecto a la causa de la disputa central del caso, el hermano afirmó que el médico en turno de la cárcel les informó que la persona había resultado positiva en alcohol, versión que la familia rechaza abiertamente. "No cree que pase eso, y no saben qué inventar", declaró, en referencia a ese mismo tema.

El cuerpo fue trasladado al panteón alrededor de las 11 de la mañana, mientras los familiares mantienen su exigencia de que el caso sea investigado a fondo y se determinen las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido dentro de las instalaciones de la cárcel municipal.