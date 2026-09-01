Testamento en Campeche costará desde 2 mil pesos y tendrá inscripción gratuita hasta diciembre

En México, apenas el 4.7 por ciento de la población ha otorgado su testamento, es decir, menos de una persona de cada 20 ha realizado este trámite jurídico para dejar definida la distribución de sus bienes, informó el Colegio de Notarios de Campeche A.C., al anunciar la 24.ª edición del Mes del Testamento, que este 2026 se extenderá de septiembre a diciembre.

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La presidenta de la agrupación, Amparito Cabañas García, explicó que desde 2003 los notarios del país, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, impulsan esta campaña para fortalecer la cultura testamentaria. Aunque en Campeche los fedatarios elaboran hasta 15 mil testamentos al año, durante la campaña se llegan a expedir alrededor de 70 mil, lo que evidencia que este programa sí ha funcionado en nuestra entidad y que cada vez más campechanos deciden poner en orden su patrimonio.

La campaña, impulsada desde hace más de 20 años por la Secretaría de Gobernación federal, Segob, y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, tiene como propósito acercar este servicio a la población, particularmente a sectores en situación de vulnerabilidad, mediante costos accesibles y facilidades para realizar el trámite. Cabañas García destacó que hacer un testamento no solo representa cumplir con una formalidad jurídica, sino un acto de responsabilidad y de amor hacia los seres queridos, pues permite establecer con claridad la voluntad de una persona y evitar conflictos familiares después de su fallecimiento.

Durante el arranque, encabezado por el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, se informó que los beneficios se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2026. El funcionario advirtió que una herencia mal resuelta puede provocar disputas que fracturen a las familias, por lo que contar con un testamento brinda certeza sobre los bienes y, al mismo tiempo, tranquilidad y paz a quienes quedan.

Entre los beneficios destaca la reducción de honorarios notariales: el testamento público abierto universal tendrá un costo de 2 mil 500 pesos, mientras que para adultos mayores y sectores vulnerables será de 2 mil pesos. Además, por disposición estatal, se otorgará una exención del 100 por ciento del pago del derecho por la inscripción del aviso de testamento ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio, RPPyC, con el objetivo de incentivar a más campechanos a formalizar su voluntad.

En el evento también estuvieron el vicepresidente de la Zona Sur del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Héctor Victoria; el consejero jurídico, Adrián Serrano Barrientos; el director general del RPPyC, Luis Fernando Mex, así como notarios de los cinco distritos judiciales.

La invitación de las autoridades es aprovechar estos cuatro meses para resolver dudas, proteger el patrimonio construido durante toda una vida y evitar que, ante la ausencia de un ser querido, una propiedad o una herencia termine convirtiéndose en motivo de discordia entre padres, hijos o hermanos.

JGH