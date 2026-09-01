Acusan a mujer de retener a dos menores en Kanasín; Fiscalía solicita vinculación a proceso

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra Dulce Daniela Guadalupe R.R., señalada por su presunta responsabilidad en el delito de sustracción de menores en la modalidad de retención, derivado de hechos registrados en Kanasín, Yucatán.

De acuerdo con lo establecido en la causa penal 5/2026, la mujer acudió a un predio para recoger a dos menores de edad, diligencia que se realizó ante la presencia de un actuario de un Juzgado de lo Civil y Familiar.

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Según la investigación, la imputada debía regresar a los menores dos días después a su padre, quien contaba con la custodia definitiva. Sin embargo, al no realizar la entrega en el plazo establecido, se inició el procedimiento por la presunta retención indebida de los menores.

Durante la audiencia, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para solicitar que la mujer sea vinculada a proceso. No obstante, la resolución quedó pendiente debido a que la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será en una próxima audiencia cuando se determine su situación jurídica.

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Mientras se resuelve su situación jurídica, la imputada deberá permanecer bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Además, se le impuso la prohibición de salir del país y de acercarse al domicilio o lugar de trabajo del denunciante. También tiene restringida cualquier comunicación con dicha persona y con los testigos relacionados con el caso.

La investigación continuará conforme al proceso establecido por las autoridades judiciales.