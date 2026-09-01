Centro Estatal de Autismo en Mérida: ¿Dónde se ubicará y qué servicios ofrecerá?

Yucatán contará con un nuevo espacio especializado para la atención de personas autistas. El Centro Estatal para el Autismo (CEA) se construirá en Mérida con una inversión de 90 millones de pesos y ofrecerá servicios de diagnóstico, terapias, acompañamiento familiar e inclusión para personas de los 106 municipios del estado.

El proyecto ya comenzó formalmente con la colocación de la primera piedra, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal.

¿Dónde se construirá el Centro Estatal de Autismo?

El Centro Estatal para el Autismo estará ubicado en Mérida, frente al Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán al Sur de la ciudad.

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La obra se desarrollará en un predio de 10 mil metros cuadrados y busca convertirse en un referente regional para la atención especializada del autismo en el sureste del país.

El centro tendrá cobertura estatal, por lo que sus servicios estarán dirigidos a niñas, niños, adolescentes y personas adultas autistas de los 106 municipios de Yucatán.

¿Qué servicios ofrecerá el Centro Estatal de Autismo?

El modelo de atención estará organizado en seis componentes, con el objetivo de acompañar a las personas autistas en diferentes etapas de su vida:

1. Diagnóstico y evaluación: El CEA contará con servicios especializados para realizar evaluaciones y diagnósticos, una de las principales necesidades de las familias que buscan identificar y comprender las condiciones de desarrollo de sus hijos.

2. Intervención terapéutica: Se ofrecerán diferentes terapias y servicios especializados para favorecer el desarrollo y las habilidades de las personas autistas. Entre los espacios contemplados se encuentran:

Psicología.

Terapia de lenguaje conductual.

Comunicación humana.

Terapia ocupacional.

Gimnasio sensorial.

Consultorios médicos.

Odontología.

Cámara de Gesell.

3. Atención y acompañamiento familiar: El centro también buscará atender a las familias, con orientación y acompañamiento durante las diferentes etapas del desarrollo.

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La intención es que la atención no se limite a la infancia, sino que contemple las necesidades de adolescentes y personas adultas autistas.

4. Inclusión educativa: Otro de los componentes será la inclusión educativa, con acciones encaminadas a favorecer la participación de las personas autistas en los espacios escolares.

5. Vida independiente e inclusión laboral: El proyecto contempla espacios para desarrollar habilidades que permitan avanzar hacia una mayor autonomía.

Para ello contará con un simulador de vivienda, equipado con sala, comedor, habitación y cocina, además de talleres destinados a la formación en oficios.

6. Capacitación e investigación: El CEA también tendrá salas de capacitación y espacios destinados a fortalecer la preparación de quienes participan en la atención de personas autistas.

Además, se contempla un huerto como parte de las instalaciones.

¿A quién atenderá el Centro Estatal para el Autismo?

El nuevo centro tendrá una cobertura para todo Yucatán y estará dirigido a:

Niñas y niños autistas.

Adolescentes autistas.

Personas adultas autistas.

Madres, padres y familiares.

Personas involucradas en su atención y acompañamiento.

La administración estatal destacó que el proyecto busca responder a las dificultades que durante años han enfrentado las familias para encontrar diagnósticos, terapias y servicios especializados.

Más que un nuevo edificio, el Gobierno de Yucatán plantea que el CEA sea un espacio de atención integral que acompañe a las personas autistas desde el diagnóstico y las terapias hasta la inclusión educativa, la vida independiente y el ámbito laboral.