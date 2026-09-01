Falta de cupo, obras inconclusas y carencias: Así arrancó el regreso a clases en Quintana Roo

Más de 100 padres de familia acudieron ayer a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en esta ciudad para solicitar un espacio o regularizar la matrícula de sus hijos en nivel básico. Los inconformes señalaron que el portal “Padres en Línea” permaneció en mantenimiento con el aviso de que sería reactivado ayer; sin embargo, por la mañana no les permitía descargar, imprimir ni procesar las fichas de ingreso. En otros casos, el estatus del alumno aparecía como “rechazado”, aunque en el plantel ya figura dentro de la matrícula.

La SEQ afirmó que los estudiantes de nivel medio superior ya fueron atendidos en su totalidad, mientras que para nivel básico se habilitaron tres periodos de preinscripción.

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Algunos profesores de Benito Juárez señalaron que el regreso a las aulas resultó decepcionante, pues encontraron sillas rotas y parchadas. Además, señalaron que los trabajos de mantenimiento, incluida la pintura y reparación de tuberías, corrieron por cuenta de los padres.

La situación ocurre con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, que cuenta con una matrícula total de 472 mil 795 estudiantes en escuelas públicas y privadas. Educación Básica concentra 330 mil 99 alumnos —281 mil 440 públicos y 48 mil 659 privados—; Educación Media Superior, 79 mil 555 —65 mil 107 públicos y 14 mil 448 privados—, y Educación Superior, 63 mil 141 —34 mil 290 públicos y 28 mil 851 privados—.

Planteles con pintura desgastada, infraestructura dañada y falta de equipo fue la postal en Lázaro Cárdenas / Luis Enrique Cauich

Karina Domínguez, madre de Aridne, comentó que desde el ciclo anterior su hija cursa preescolar en la escuela “Teresita Osante Altamirano”, pero aún no logra descargar la hoja de inscripción. Agregó que tampoco pudo regularizar su matrícula el año pasado, por lo que no recibió beneficios como uniformes. “Llegué aquí a la SEQ para que me indiquen cómo resolver esta situación”, señaló.

Karina Martínez, madre de Iker, afirmó que al ingresar a “Padres en Línea”, la ficha aparece como “rechazada” en la escuela “Juan de la Barrera”, de la avenida Los Héroes. Dijo que realizó el cambio desde la “Miguel Cervantes” porque consideró que está en una zona peligrosa.

Socorro Chan, abuela y tutora de Gerardo, quien ingresó a primer grado en la secundaria “Guillermo Prieto”, de la Región 93, afirmó que, aunque el menor figura como inscrito en el plantel, su registro no aparece en el sistema de la SEQ.

En Tulum, padres de familia solicitaron mantenimiento y retiro de mobiliario deteriorado / Aquiles Bee Cituk

Trabajos sin terminar

El regreso a clases en la primaria “Ignacio Ramírez” no ocurrió con normalidad. Decenas de padres de familia optaron por retirar a sus hijos o no llevarlos al plantel, ante el temor de que las obras inconclusas representen un riesgo.

El conflicto comenzó tres semanas atrás, cuando el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) inició trabajos de mejoramiento que incluyen la rehabilitación de baños, construcción de un pasillo de acceso para personas con discapacidad y el mantenimiento del domo y los salones.

Las labores no concluyeron antes del inicio del ciclo y la escuela quedó, según las familias, en condiciones inadecuadas, por lo que los padres decidieron no enviar a sus hijos durante esta semana ante el riesgo de accidentes en las áreas en remodelación.

Como medida de presión, dieron una semana al Ifeqroo para concluir los trabajos. Advirtieron que, si no se cumple el plazo, mantendrán a sus hijos en casa de manera indefinida hasta que las autoridades garanticen condiciones seguras. Aseguraron que continuarán vigilando el avance de las obras.

El Ifeqroo afirmó que los trabajos siguen en proceso y no impiden el desarrollo de las actividades escolares.

Nuevos requisitos de inscripción en Playa del Carmen causaron confusión / Especial

Inconformidades

En Playa del Carmen, 60 mil 514 estudiantes de nivel básico regresaron a las aulas, en medio de inconformidades por falta de cupo, cobro de cuotas voluntarias y nuevos requisitos que generaron confusión entre las familias.

Diana López, madre de familia, señaló que en un jardín de niños le solicitaron 350 pesos de cuota voluntaria para el aire acondicionado, aunque el equipo no funciona.

Karina González García relató que varias madres tuvieron dificultades para completar la inscripción en la plataforma de la SEQ por falta de información sobre los requisitos. Entre ellos mencionó la constancia del tipo de trámite. “Fue un día de trámites y gastos no contemplados, como la constancia del tipo de sangre, que es un requisito nuevo”, comentó.

Al menos 300 alumnos de la primaria “Kukulcán”, en la avenida CTM, regresaron a clases tras el robo del cableado eléctrico de los aires acondicionados y las lámparas. Para mantener iluminadas las aulas se instaló de manera provisional una red de aluminio.

Como medida de presión al Ifeqroo, paterfamilias de la primaria “Ignacio Ramírez”, de Chetumal, no llevaron a sus hijos debido a obras inconclusas / Fernando Baeza

No estaban listos

En la ínsula, 6 mil 745 alumnos regresaron a las aulas; sin embargo, la jornada no estuvo exenta de contratiempos, pues diversos planteles del municipio lucieron sin pintar, con mobiliario en malas condiciones y carencias que padres atribuyeron a una presunta falta de recursos.

Las autoridades municipales se limitaron a pintar los pasos peatonales en las vialidades y entregar algunas mochilas a alumnos de preescolar y primaria, tanto en la zona insular como en la zona continental.

Saturación

Más de 5 mil alumnos regresaron a clases; algunos planteles enfrentan saturación en el turno matutino, falta de libros de texto y necesidades de mobiliario.

La secundaria “Tierra y Libertad” tiene 18 grupos completos, con más de 30 alumnos por aula, mientras las primarias “Jaime Torres Bodet” y “Rafael Ramírez Castañeda” cuentan con espacios en el turno vespertino.

La primaria “Gabino Barreda” solicitó 100 sillas y otros planteles requieren entre 400 y 500. Los libros de texto gratuitos aún no llegan a todas las escuelas de nivel primaria, por lo que los docentes comenzaron con evaluaciones diagnósticas.

Mientras estudiantes participaron en las actividades de regreso a clases, tutores acudieron a oficinas educativas para resolver inconsistencias que impedían concluir inscripciones o confirmar espacios para sus hijos / Liza Vera

Impacto económico

El regreso a clases elevó la circulación de transporte público, que pasó de menos de 30 por ciento durante las vacaciones a más de 70 por ciento.

Luis Rey Canul, dirigente del sindicato de mototaxistas “Arsenio Balam”, señaló que el incremento en los ingresos fue moderado debido a que familias optan por trasladarse en motocicletas para reducir el gasto en pasajes.

Comerciantes de alimentos también reportaron ventas bajas durante la primera jornada. Los vendedores de antojitos colocaron alrededor de 50 por ciento de sus productos, con ganancias de entre mil y mil 800 pesos diarios.

Piden atención

En pleno regreso a clases, padres de familia solicitaron trabajos de mantenimiento, retiro de mobiliario deteriorado y atención a áreas verdes.

Guadalupe Sierra, madre de familia de la escuela “Ford”, señaló que el plantel requiere trabajos de pintura debido al desgaste y desprendimiento del recubrimiento en algunas áreas. Consideró necesario mantener estas labores en el año.

En la escuela “Tulum”, padres señalaron que existen espacios verdes que requieren limpieza y mobiliario deteriorado que debe ser retirado. Advirtieron que algunas bancas y objetos inservibles pueden favorecer la presencia de mosquitos.

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Sin contratiempos

Un total de 19 mil 671 estudiantes de educación básica, media superior y superior regresaron a las aulas con el inicio del ciclo escolar, de acuerdo con la Subdirección de Educación Municipal.

Del total, 16 mil 88 corresponden a preescolar, primaria y secundaria, mientras que 3 mil 583 cursan bachillerato y educación superior. La cifra incluye a estudiantes de nuevo ingreso y a quienes avanzaron al siguiente grado.

Antes del regreso se realizaron trabajos de limpieza y fumigación en los planteles, además de retirar recipientes y objetos que pudieran acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Asistencia del 99%

Sin contratiempos inició el ciclo escolar 2026-2027 en el municipio, con una matrícula de 9 mil 788 estudiantes de educación básica, cifra que representa un ligero incremento respecto al ciclo anterior, informó Marcelino Sánchez, enlace de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

Directivos de las escuelas “Vicente Guerrero”, “Carlos Lugo López” y “Andrés Quintana Roo” reportaron una asistencia de 99% durante el primer día de clases.

Marcelino Sánchez, enlace de la SEQ en el municipio, señaló que durante el periodo vacacional se realizaron trabajos de organización para garantizar el regreso a las aulas.

Precisó que los 9 mil 788 estudiantes corresponden a preescolar, primaria y secundaria, cifra que representa un ligero incremento respecto al ciclo anterior.

Aumenta la matrícula

La matrícula de educación básica aumentó 5.89% para el ciclo escolar 2026-2027, al pasar de 18 mil 952 a 20 mil 68 estudiantes en 239 planteles del municipio.

El regreso a clases inició sin incidentes mayores, aunque algunos padres de familia acudieron a las escuelas para solicitar cambios de plantel debido a que sus hijos fueron asignados a centros educativos alejados de sus domicilios.

Juan N. acudió a la primaria “Orlando Martínez Debeza” para solicitar el ingreso de su hijo, asignado a la escuela “Moisés Sáenz”, pese a que sus otros dos hijos estudian en planteles de la misma colonia, lo que complica el traslado familiar.