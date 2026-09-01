Gobierno de Campeche cumplirá al 100% recomendaciones por operativo en Kobén

El Gobierno del Estado dará cumplimiento al 100 por ciento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Campeche (Codhecam) por las violaciones a garantías individuales acreditadas durante el operativo en el Centro de Reinserción Social de 'San Francisco Kobén', incluso si las medidas resultan graves o implican responsabilidades para servidores públicos de alto nivel, aseguró la Secretaría de Gobierno (Segob).

Luego de que el órgano garante diera a conocer la resolución sobre los hechos ocurridos en marzo de 2024, el funcionario sostuvo que la administración estatal atenderá las recomendaciones con 'inmediatez' y 'prontitud', pues, afirmó, las instituciones deben conducirse dentro del Estado de derecho.

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“Se va a cumplir en su totalidad, 100 por ciento, todas las recomendaciones”, sostuvo Sarmiento Maldonado al ser cuestionado sobre las medidas que deberá adoptar el Gobierno Estatal. Incluso, ante la posibilidad de que los señalamientos sean considerados graves, respondió que serán atendidos 'sean semigraves, graves, supergraves, como sea'.

El secretario de Gobierno remarcó que la administración estatal se rige bajo el principio de 'todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza', y significó que la Codhecam representa los derechos y garantías de los ciudadanos campechanos y mexicanos, por lo que sus determinaciones deben ser atendidas.

La postura oficial ocurre después de que el organismo defensor concluyera que durante el operativo efectuado en el penal de San Francisco Kobén se cometieron violaciones a derechos humanos de elementos de seguridad, derivadas de la actuación de mandos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Entre las medidas planteadas se encuentra investigar las responsabilidades correspondientes y revisar la actuación de los mandos superiores que participaron en la planeación y ejecución del operativo, además de establecer acciones de reparación del daño y garantías de no repetición.

La resolución también da seguimiento a los reclamos de policías que denunciaron afectaciones derivadas de aquel operativo y de las protestas posteriores. Sarmiento Maldonado reconoció que la recomendación contempla medidas en favor de los elementos afectados, aunque señaló que revisaría a detalle el documento debido a su extensión.