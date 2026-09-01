Sheinbaum Pardo cierra Segundo Informe con mensaje de unidad: “Aquí no hay divisiones ni rompimientos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional con un mensaje enfocado en la unidad de su movimiento, la defensa de la soberanía y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

En la parte final de su discurso, la mandataria rechazó que existan fracturas internas y afirmó de manera directa que dentro de su movimiento “no hay divisiones” ni “rompimientos”, en un mensaje dirigido a cerrar filas alrededor de su gobierno y de los principios que ha reivindicado desde el inicio de su administración.

Sheinbaum también insistió en que su gestión mantendrá como ejes la independencia, la dignidad nacional, la honestidad y el bienestar social.

Sheinbaum afirma que en la Cuarta Transformación “no hay divisiones”

La Presidenta sostuvo que los primeros 23 meses de su administración han mostrado, desde su perspectiva, la fortaleza del país y la capacidad de mantener el diálogo dentro de un sistema democrático.

“Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”, señaló durante el cierre de su mensaje.

Noticia Destacada Segundo Informe de Sheinbaum: Programas del Bienestar llegarán a 42.8 millones de beneficiarios con inversión de un billón de pesos

Sheinbaum añadió que lo que une a su movimiento es la defensa del pueblo de México y de su dignidad, además de un proyecto que, dijo, coloca en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar.

“La soberanía no se negocia”, sostiene la Presidenta

Otro de los ejes del mensaje final fue la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum aseguró que, mientras permanezca al frente de la Presidencia de la República, defenderá la independencia y la dignidad del país.

“México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, expresó.

La mandataria afirmó además que México buscará mantener relaciones de diálogo y entendimiento con otras naciones sin renunciar a sus principios ni a su autonomía política.

Durante el #2InformeDeGobierno, la presidenta @Claudiashein destacó la disminución histórica de 51 por ciento en homicidios, 33 nuevos hospitales, más de 245 mil lugares adicionales para universitarios y 42.8 millones de mexicanos con Programas para el Bienestar.



Reafirmó que la… pic.twitter.com/0YygNrQOLM — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2026

Sheinbaum defiende continuidad del proyecto de la 4T

Durante el cierre, la Presidenta reivindicó la continuidad de la Cuarta Transformación y aseguró que su administración busca consolidar un modelo de gobierno basado en la honestidad y en el uso de los recursos públicos en beneficio de la población.

También sostuvo que la autoridad política y moral debe construirse de manera cotidiana y que, desde su perspectiva, los resultados dependen de mantener una conducción basada en la honestidad.

Sheinbaum concluyó su Segundo Informe con una defensa de la ruta de su gobierno y con un mensaje de cohesión interna frente a cualquier señalamiento sobre posibles diferencias dentro de su movimiento.

El discurso terminó con llamados a la independencia, la soberanía y la unidad nacional, antes de cerrar con el tradicional “¡Que viva México!”.

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