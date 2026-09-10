Joven madre muere electrocutada tras caer cable de alta tensión en su casa

Una familia quedó de luto luego de que una joven madre de 30 años perdiera la vida electrocutada cuando un cable de alta tensión cayó dentro del patio de su vivienda, presuntamente tras desprenderse durante los fuertes vientos registrados la noche del martes.

La tragedia ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 25, en el barrio de San Mateo, donde la mujer se encontraba junto con sus dos hijos menores. De acuerdo con los primeros datos, la víctima salió al patio al escuchar las intensas ráfagas de viento, aparentemente para cerrar la reja de un gallinero.

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En esos momentos, un cable de alta tensión se habría reventado y desplomado dentro del predio, alcanzando a la mujer. La descarga eléctrica la dejó tendida sobre el pavimento, sin que sus familiares se percataran de inmediato de lo ocurrido.

Fue minutos después cuando uno de sus familiares salió al patio y encontró a la joven inmóvil. De inmediato pidió auxilio, por lo que elementos de emergencia y autoridades acudieron al domicilio; sin embargo, al revisar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El área fue asegurada para evitar que alguien más entrara en contacto con el cable y permaneció bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes. Peritos inspeccionaron el lugar para establecer cómo ocurrió el desprendimiento y determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Una vez concluidos los trabajos ministeriales, el cuerpo fue retirado y trasladado a una funeraria para los procedimientos correspondientes. Posteriormente fue llevado nuevamente al domicilio familiar, donde amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós.

La tarde del miércoles, el féretro fue llevado en cortejo hasta el panteón municipal, acompañado por familiares y personas cercanas que caminaron hasta el cementerio para despedir a la joven madre, cuya muerte dejó a dos menores bajo el cuidado de sus familiares.

El caso generó consternación entre vecinos del barrio de San Mateo, debido a que el accidente ocurrió dentro del propio domicilio y durante las condiciones de viento registradas la noche anterior.