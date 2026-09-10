Erosión y agua “chocolatada" afectan la costa de Playa del Carmen

La erosión de la costa y la presencia de agua de color café, que da al agua una tonalidad color chocolate, afectan actualmente este destino turístico de Playa del Carmen. Aunque no se registra un recale de sargazo importante en la playa, la presencia de esta alga en el agua mantiene afectadas las condiciones del litoral.

Lancheros como José Luis Mendoza, Jorge Puc y Daniel Ortega señalaron que, por el momento, poco se puede hacer ante estas condiciones y consideraron que será necesario esperar a que alguna tormenta tropical contribuya a limpiar de manera natural el litoral costero.

Noticia Destacada Afectan sargazo y erosión a Xcalacoco en Playa del Carmen

Por su parte, el biólogo Gabriel Robles opinó que al gobierno municipal de Playa del Carmen no le alcanzaría el tiempo para iniciar un proyecto de recuperación de las playas erosionadas, debido a que primero tendría que realizar los trámites correspondientes para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y posteriormente presentarla ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Explicó que este procedimiento requiere cumplir con diversos trámites ambientales antes de que puedan comenzar los trabajos de recuperación de las zonas de playa afectadas por la erosión.