Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por camioneta en Playa Norte, Ciudad del Carmen

Un joven motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital luego de verse involucrado en un accidente de tránsito contra una camioneta, ocurrido en las inmediaciones de la colonia Playa Norte.

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El percance se registró sobre la avenida Juan Camilo Mouriño, en su cruce con la calle Pargo, donde el joven circulaba a bordo de una motocicleta Honda Navi color azul, con placas de circulación 61GYK8 del estado de Campeche.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el motociclista se dirigía hacia su centro de trabajo cuando, de manera repentina, una mujer que conducía una camioneta Suzuki color plata, con matrícula DHW-867-B del estado de Campeche, salió en reversa del garaje de una vivienda ubicada en el sector.

Al intentar incorporarse a la vialidad, la conductora presuntamente habría cortado la circulación al motociclista, quien no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra la fascia de la camioneta.

Tras el impacto, el joven perdió el control de la motocicleta y terminó sobre el camellón, resultando con lesiones y molestias, principalmente en la pierna derecha, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y realizar una valoración prehospitalaria. Debido a las lesiones que presentaba, determinaron trasladarlo a un hospital para una revisión médica más exhaustiva.

Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y establecer las circunstancias en las que ocurrió el encontronazo.

Finalmente, ambas partes involucradas llegaron a un acuerdo con los familiares del motociclista para cubrir los daños materiales y las lesiones derivadas del accidente, por lo que se evitó que el caso derivara en mayores complicaciones legales.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al salir de estacionamientos y domicilios, especialmente al realizar maniobras de reversa, a fin de evitar accidentes que puedan poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

JGH