Gala Montes amenaza con golpear a Joanna Vega-Biestro por meterse con ella: “Ya me la debes”

La actriz y cantante Gala Montes reapareció en redes sociales para desmentir las versiones difundidas sobre su salida anticipada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’ y aprovechó para lanzar una contundente amenaza en contra de la comunicadora Joanna Vega-Biestro.

Por medio de sus redes sociales, la cantante aseguró que no abandonó el programa por voluntad propia, sino que la producción la sacó tras un incidente relacionado con su menstruación y así contradiciendo la narrativa oficial de los medios. Sin embargo; también aprovechó para desmentir supuestas crisis emocionales.

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¿Por qué Gala Montes amenazó con golpear a Joanna Vega-Biestro?

El conflicto con Joanna Vega-Biestro escaló luego de que la periodista de espectáculos presentara información en televisión abierta sugiriendo que la salida de Gala Montes se encontraba relacionada con actitudes hostiles, además de presentar crisis emocionales dentro del show.

Molesta por estas afirmaciones, Gala la calificó de "pseudo periodista" y de inventar falsedades sobre su persona y su madre. Durante su transmisión, lanzó una advertencia directa asegurando: "A la que le voy a partir la madre es a ti... Ya me la debes" y le exigió respeto hacia ella y su familia.

En sus declaraciones, la exhabitante del programa también arremetió contra otros presentadores de espectáculos, exigiendo que se informen adecuadamente antes de opinar sobre su vida privada. Gala Montes aseguró que se encontraba tranquila, entrenando y adaptándose bien al encierro antes de ser retirada por la producción.

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