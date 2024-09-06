Sabías qué, en Campeche hay un monumento a los Niños Héroes

En un gesto de honor y recuerdo, en conmemoración a los seis "Niños Héroes de Chapultepec", por su hazaña histórica de valor en defensa al colegio militar, el el H. Ayuntamiento durante el sexenio de Abelardo Carrillo Zavala (1985-1991), erigió un monumento en el parque del tradicional barrio de Santa Ana. Este monumento, que conmemora a los valientes Niños Héroes de Chapultepec, se ha convertido en un punto de referencia emblemático en la región.

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El monumento está compuesto por tres plataformas cuadrangulares escalonadas construidas en mampostería. De la plataforma más grande emergen dos pilastras independientes con una apariencia cónica. Cada columna está decorada con bajorrelieves que exhiben los nombres de los Niños Héroes: Francisco Montes de Oca, Juan Escutia y Vicente Suárez están grabados en una columna, mientras que Juan de la Barrera, Francisco Márquez y Agustín Melgar figuran en la otra. Este diseño no solo honra a estos jóvenes patriotas, sino que también resalta la importancia de su sacrificio en la historia de México.

Fue creado en la administración de Abelardo Carrillo Zavala / INAH

A los costados de las pilastras, se encuentran dos plataformas adicionales de mayor altura. Una de ellas presenta una placa de hierro con la inscripción "Plaza de los Niños Héroes de Chapultepec", y la otra placa lleva la leyenda "Heroico Colegio Militar. Por el honor de México. Murieron por la patria" y sostiene un águila en vuelo, parada sobre un nopal. Estos elementos simbólicos añaden un valor histórico y patriótico al monumento.

Actualmente, el monumento conserva su estructura original y sigue siendo un símbolo de orgullo y memoria para la comunidad. Su diseño y la dedicación del gobierno estatal subrayan el compromiso de recordar y celebrar el valor de los Niños Héroes, cuyo sacrificio sigue siendo un pilar en la identidad nacional de México.

Foto actual del monumento a los Niños Héroes en el Barrio de Santa Ana / INAH

Desde la fecha de su creación cada año en motivo a la celebración todos los días 13 de septiembre, los gobernadores rendían Guardia de Honor, a la plaza del parque de Santa Ana, llegaban alumnos invitados de las escuelas cercanas, así como el propio Ejército Mexicano y la Marina, además de las diferentes Bandas de Guerra que hacían una demostración.

Sin embargo, desde el año 2023 la gobernadora Layda Sansores cambió la sede del homenaje realizándolo en la explanada que se encuentra en el 10mo Batallón de infantería del Ejercito Mexicano, la cual también es en honor a los Héroes de Chapultepec.