¿Se adelantó el Día de Muertos? Pan tradicional ya se vende en Campeche; estos son sus precios

Aunque todavía faltan varias semanas para las celebraciones del Día de Muertos y el Hanal Pixán, el tradicional pan de muerto ya comenzó a ocupar los mostradores de algunos supermercados de la ciudad de Campeche.

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Este jueves 10 de septiembre, en un conocido supermercado ubicado sobre la avenida Gobernadores, se observaron distintas presentaciones de este producto de temporada, tanto en piezas individuales como en paquetes para compartir.

Entre las variedades disponibles se encuentra el pan de muerto con ajonjolí de 80 gramos, vendido en 20.50 pesos, mientras que la pieza etiquetada como queso zarza, también de 80 gramos, alcanza los 26.90 pesos. Asimismo, se ofrece una presentación azucarada de 250 gramos por 66.90 pesos y paquetes con varias piezas de ajonjolí por 88.50 pesos.

El pan con ajonjolí de 80 gramos cuesta 20.50 pesos. / Jesús García

¿Por qué comienzan a venderlo desde septiembre?

La aparición anticipada del pan de muerto responde principalmente al interés que genera entre los consumidores y a la ampliación de las temporadas comerciales. Los supermercados comienzan a ofrecerlo semanas antes para aprovechar la demanda, permitir que los clientes prueben diferentes variedades y mantener disponible el producto durante un periodo más prolongado.

También influye la popularidad que ha adquirido este alimento fuera de las fechas estrictamente relacionadas con el 1 y 2 de noviembre. Actualmente, muchas personas lo consumen desde septiembre y octubre como un pan de temporada, sin esperar a la instalación de los altares.

La venta temprana permite, además, que las tiendas ajusten su producción y conozcan cuáles sabores, rellenos y tamaños tienen mayor aceptación antes de que llegue el periodo de mayor demanda.

La forma del pan simboliza el ciclo de la vida y la muerte, mientras que sus adornos representan un cráneo y huesos.

¿Qué significa el pan de muerto?

El pan de muerto es uno de los principales elementos de las ofrendas dedicadas a los difuntos. Su forma redonda representa el ciclo de la vida y la muerte, mientras que la esfera colocada en el centro simboliza un cráneo y las tiras de masa representan los huesos. El aroma a azahar se relaciona con el recuerdo de quienes fallecieron.

Además de su sentido ceremonial, este alimento representa la unión entre las familias y sus seres queridos fallecidos, pues se coloca en los altares y posteriormente se comparte durante las conmemoraciones.

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¿Qué presentaciones se comercializan?

La versión tradicional puede encontrarse cubierta con azúcar o ajonjolí, pero, con el paso del tiempo, han surgido opciones rellenas de chocolate, nata, cajeta, queso y otros sabores. También se vende en tamaños individuales, piezas grandes y paquetes familiares.

En Campeche, la llegada del pan de muerto a los supermercados marca el inicio anticipado de una de las temporadas gastronómicas más esperadas del año, previo a las celebraciones del Hanal Pixán y el Día de Muertos.

JGH