Choque entre grúa y automóvil provoca caos vial en glorieta de Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular dejó un percance vial registrado la tarde de este jueves en la conocida glorieta del Cañón, donde se vieron involucrados un automóvil particular y una unidad pesada de una empresa de grúas.

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El accidente ocurrió sobre la avenida 56, en su cruce con la avenida Eugenio Echeverría Castellot, justamente en la zona de la glorieta del Cañón, cuando ambas unidades circulaban por la avenida 56 y se disponían a incorporarse hacia la avenida Castellot.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de una unidad pesada de color amarillo, con placas de circulación 32-AU-2W, perteneciente a la compañía BS Grúas, y la conductora de un Chevrolet Aveo azul, con placas DGV-556-B del estado de Campeche, intentaron realizar la maniobra de incorporación hacia la derecha.

Fue durante dicha maniobra cuando ambas unidades tuvieron un contacto lateral, provocándose daños de consideración, principalmente en el automóvil particular, mientras que la unidad pesada presentó únicamente algunos rasguños y afectaciones menores en la pintura.

Tras el impacto, ambos vehículos permanecieron detenidos en el área del cruzamiento, situación que generó un cuello de botella y complicaciones para la circulación en uno de los puntos de mayor movilidad vehicular de la zona.

Ante el reporte del accidente, elementos de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, mientras que los involucrados solicitaron la presencia de sus respectivas compañías aseguradoras.

Después de varios minutos de permanecer en el lugar, los ajustadores realizaron la valoración de los daños y, finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para el pago de las afectaciones, por lo que no fue necesario que las unidades fueran trasladadas a un corralón.

Una vez concluido el procedimiento y despejada la zona, los vehículos continuaron con su recorrido, quedando restablecida paulatinamente la circulación vehicular en este importante punto de la ciudad.

JGH