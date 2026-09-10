Hijo de Jonathan Meléndez da sus primeras declaraciones sobre el multihomicidio de su familia

Por primera ocasión desde el lamentable homicidio de sus padres, el hijo de 6 años de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo habló sobre el ataque al que sobrevivió.

Ha pasado una semana desde el multihomicidio que tuvo lugar en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el menor habló sobre los hechos en donde murieron sus padres, ante un juez, donde habría hecho el reconocimiento de los presuntos responsables.

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Hijo de Jonathan Meléndez habla sobre el homicidio de sus padres

En la audiencia en donde estuvo el menor, también fueron presentados los dos detenidos, en ese momento el hijo del tecladista, mencionó unas breves palabras, las cuales han sido consideradas importantes para la investigación: ‘Fue el malo de Sebastián’.

Sin embargo, es importante mencionar que el menor va a seguir recibiendo apoyo profesional antes de volver a presentarse como testigo y poder hablar de forma más completa sobre los hechos en donde sus padres fueron asesinados.

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Hasta el momento, las autoridades que están llevando el caso, no han revelado de forma pública y completa el relato del menor, pero se ha dado a conocer, que podría dar una declaración más detallada de los hechos en aproximadamente tres meses.

Por el momento, va a seguir recibiendo el apoyo necesario para poder asimilar lo sucedido con ayuda psicológica.

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