Reprograman por tercera vez audiencia contra la alcaldesa de Campeche por presunto peculado

Por tercera ocasión fue reprogramada la audiencia contra Biby N., Paul N. y Juan Carlos N., funcionarios y exfuncionario municipal, quienes enfrentan cargos por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 32 millones de pesos, donde dicha audiencia se ha visto pausada.

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​El próximo lunes 14 de septiembre deberá celebrarse la audiencia inicial en contra de la alcaldesa de Campeche, Biby K.R. de la T., así como del exalcalde suplente, Paúl A.O., y del exdirector del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Juan Carlos L., quienes enfrentan señalamientos relacionados con un presunto peculado por más de 32 millones de pesos.

​Los tres fueron citados nuevamente ante un juez de Control para dar continuidad al procedimiento iniciado a partir de las querellas presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado de Campeche, por hechos que son investigados por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.

​La diligencia tuvo que ser diferida en dos ocasiones, la primera suspensión ocurrió el 25 de agosto, cuando la defensa de los imputados solicitó una prórroga para revisar la carpeta de investigación entregada por personal de la FECCECAM y contar con mayor tiempo para preparar su estrategia jurídica.

​Posteriormente, la audiencia fue reprogramada para el 4 de septiembre, fecha en la que los señalados acudieron al Edificio de Salas de Juicio Oral para comparecer ante el juez de Control; sin embargo, el procedimiento nuevamente no avanzó debido a que la parte acusadora no se presentó.

​Los imputados permanecieron menos de una hora en el inmueble y posteriormente se informó que la diligencia sería nuevamente reprogramada, a su salida, la alcaldesa señaló que la suspensión obedeció a la ausencia de la parte acusadora, por lo que quedó pendiente el inicio formal de la audiencia relacionada con los señalamientos por el presunto desvío de recursos públicos.

​El caso se encuentra relacionado con presuntas irregularidades cometidas durante la administración municipal y que derivaron en las denuncias presentadas ante las autoridades encargadas de investigar posibles actos de corrupción, cuya defensa ha utilizado las suspensiones anteriores para contar con tiempo suficiente para analizar los elementos integrados en la carpeta de investigación, mientras que la parte acusadora deberá comparecer para exponer ante el juez los señalamientos que dieron origen al procedimiento.

JGH