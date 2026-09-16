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¡Dieron el Grito y no lo regresaron! Hallan auto rentado en Yucatán en avenida de Campeche

Un Volkswagen Jetta rentado y no devuelto fue localizado en la avenida Aviación de Campeche. La unidad quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Jesús García

Por Jesús García

16 de sept de 2026

1 min

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Elementos policiacos localizaron en Campeche un vehículo rentado que no fue devuelto.
Elementos policiacos localizaron en Campeche un vehículo rentado que no fue devuelto.

En medio de los festejos patrios, un automóvil relacionado con un reporte por no haber sido devuelto después de su arrendamiento fue localizado por elementos policiacos sobre la avenida Aviación, en San Francisco de Campeche.

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La unidad es un Volkswagen Jetta blanco, con placas de circulación del estado de Yucatán. Tras verificar sus datos, los agentes confirmaron que estaba vinculada con el reporte presentado por la empresa o persona responsable de su renta.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, dependencia que continuará con las investigaciones para esclarecer cómo llegó hasta ese punto y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas durante la recuperación del automóvil.

JGH