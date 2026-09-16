Sequía amenaza el alimento del ganado en Yucatán y proponen el nopal como alternativa

Ante los periodos de sequía y estiaje que afectan la disponibilidad de alimento para el ganado, especialistas de Guadalajara plantearon el uso del nopal forrajero como una alternativa para fortalecer la producción agropecuaria en la Península de Yucatán.

Daniel Arturo Romo y Pedro Iván Rodríguez, promotores de proyectos de innovación y sustentabilidad, expusieron las características de este cultivo durante una reunión realizada en la sede regional del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), donde participaron investigadores, agricultores, ganaderos y productores de biofertilizantes.

Romo explicó que el nopal procedente del altiplano cuenta ya con indicación geográfica y posee un importante valor nutricional para la alimentación de distintas especies pecuarias. Puede incorporarse a la dieta de ganado bovino, porcino, ovino y aves, como parte de estrategias para enfrentar la escasez de forraje.

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Ventajas y bondades

De acuerdo con el especialista, bajo determinadas condiciones de producción el rendimiento puede alcanzar hasta 800 toneladas por hectárea al año. Sostuvo que una tonelada diaria de este forraje puede alimentar aproximadamente a 50 cabezas de ganado, además de destacar sus características ambientales y su bajo requerimiento de agua.

La propuesta busca aprovechar las condiciones de Yucatán, particularmente su clima subhúmedo y los suelos calcáreos, para establecer cultivos capaces de mantener una fuente de alimento durante los meses de menor disponibilidad de agua.

Según los promotores, su incorporación podría contribuir también a disminuir los costos relacionados con la crianza del ganado.

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Romo destacó que hay variedades de nopal forrajero sin espinas y con capacidad para soportar temperaturas elevadas y periodos prolongados de sequía.

Añadió que el aprovechamiento de esta planta como alimento para animales tiene antecedentes de miles de años y que su cultivo puede contribuir a mejorar la disponibilidad de forraje en regiones con condiciones climáticas adversas.

Desde el sector ganadero local, Antonio Espejo Peniche, propietario de un predio ubicado entre Sucilá y Panabá, consideró necesario diversificar las fuentes de alimentación del hato durante la época de secas.

Expuso que el nopal presenta posibilidades de adaptación en la zona de sierra pedregosa y planteó combinarlo con ensilaje y heno para mantener la productividad.

La propuesta contempla establecer nopal tanto en terrenos de temporal como mediante sistemas de riego por goteo superficial o subsuperficial. También se plantea utilizar reservorios y norias existentes, además de tecnologías como la nutrigación, para suministrar agua y nutrientes en las etapas de crecimiento. Con ello, el cultivo podría convertirse en una fuente complementaria de forraje para pequeñas unidades durante el estiaje.