Desfiles patrios llenan de estudiantes las calles de Champotón, Calkiní y Dzitbalché

Marina y estudiantes engalanan desfile patrio en Champotón

Con la participación de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), este miércoles 16 de septiembre concluyó en Champotón el tradicional desfile cívico-militar con motivo del aniversario de la Independencia de México.

El contingente naval estuvo integrado por 2025 elementos pertenecientes al Sector Naval de Champotón, quienes recorrieron las calles como parte de la parada militar. Durante el desfile también fueron exhibidos nueve vehículos y tres embarcaciones navales militares y tácticas, utilizadas en labores de apoyo a la población civil.

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La jornada contó además con la participación de 18 planteles educativos de todos los niveles, que reunieron a mil 440 estudiantes y maestros. Los contingentes desfilaron ante las familias que se congregaron en la plaza “Ángel Castillo Lanz”, en el primer cuadro de la ciudad.

La presencia de los grupos escolares y del personal naval dio forma a una de las actividades centrales de las celebraciones patrias en Champotón, donde las familias se concentraron para presenciar el paso de los contingentes.

Miles de estudiantes desfilan por la Independencia en Calkiní

Las calles del centro de Calkiní se llenaron de familias y estudiantes durante el desfile cívico conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México, en el que participaron más de 2 mil 500 alumnos de nivel medio superior y superior.

Desde temprano, las familias ocuparon los primeros lugares para presenciar el paso de los contingentes. El recorrido comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana, encabezado por la Escuela Secundaria General Julio Macosai Negrín, con la participación de tres grupos de primer grado.

Los contingentes se concentraron en la zona conocida como La Japonesa y posteriormente avanzaron por la calle 20 hasta llegar a la Casa de Cultura, donde pasaron frente al presídium. Durante poco más de 45 minutos, las principales calles del centro permanecieron abarrotadas mientras las escoltas y los participantes realizaban el recorrido.

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En total, participaron 10 instituciones educativas del municipio, entre ellas la Escuela Secundaria Técnica número 3, CBTIS 126, COBACAM, las escuelas normales de Primaria, Preescolar, Educación Física y Educación Especial, además del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní.

Para mantener el orden y prevenir incidentes, elementos de la Policía Municipal acompañaron el desfile y realizaron cierres viales en distintas calles durante el recorrido.

Dzitbalché también celebra con desfile

En Dzitbalché, las actividades conmemorativas también reunieron a estudiantes y familias con un desfile por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Al igual que en Calkiní, participaron principalmente instituciones de nivel medio superior y superior. El recorrido comenzó a un costado del centro de la ciudad y concluyó frente al Palacio Municipal, después de avanzar por las principales calles del primer cuadro.

La actividad transcurrió bajo vigilancia de elementos de seguridad, quienes apoyaron en el control de la circulación durante el desarrollo del desfile.