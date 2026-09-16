Detienen a sujeto por presunto robo de cableado del malecón de Ciudad del Carmen

Una persona fue detenida por su presunta participación en la sustracción de cableado destinado a la iluminación del malecón de Ciudad del Carmen.

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La detención ocurrió sobre la avenida Paseo del Mar, donde elementos policiacos ubicaron a la persona señalada y aseguraron el material presuntamente sustraído.

Tanto la persona detenida como el cableado recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que realizará las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto cable fue recuperado, el valor de lo sustraído ni si este hecho provocó afectaciones en el sistema de iluminación del malecón.

JGH