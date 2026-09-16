Colonias de Campeche sufren vecinos otra noche sin luz

Otra vez sin electricidad. Familias de las colonias Bellavista y barrio La Ermita pasaron la noche a oscuras luego de que una línea eléctrica fuera presuntamente jalada y reventada por un camión de carga, provocando un cortocircuito y daños en las cuchillas de tres transformadores.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del lunes, sobre la calle 101, entre las vialidades Cinco y 33, donde vecinos escucharon varios estallidos y observaron fogonazos que iluminaron las viviendas.

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Al salir de sus casas, los habitantes encontraron un cable tirado en el cruce de la calle 33 con la Cinco, por lo que policías estatales acudieron para acordonar el área y evitar que alguna persona se acercara a la línea energizada.

El apagón no fue un hecho aislado para los vecinos. Apenas el mes pasado, el mismo sector había quedado sin suministro eléctrico durante más de un día, debido a un problema que los habitantes atribuyeron a una sobrecarga o choque de cables.

Esta vez, la interrupción también alcanzó calles aledañas, entre ellas la privada de la Cinco y parte de la 104, afectando a alrededor de 15 comercios, entre ellos una tortillería, una carnicería, una verdulería y un expendio de bebidas alcohólicas.

La falta de energía también generó preocupación entre las familias por los alimentos y medicamentos que requieren refrigeración. Vecinos señalaron que entre los afectados hay personas adultas mayores, niños y personas con discapacidad, quienes tuvieron que soportar la noche sin aire acondicionado o ventiladores.

“Fueron por lo menos dos estallidos que iluminaron las casas, donde nos quedamos sin electricidad cuando veíamos la televisión, a ver si no se echaron a perder los electrodomésticos que tenemos”, relató Flavio Durán, habitante del sector.

Aunque los vecinos realizaron varios reportes y advirtieron que podrían protestar mediante el cierre de vialidades, fue hasta alrededor de las 11:00 de la mañana cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió para atender la falla.

María Cruz, vecina de Bellavista, señaló que la situación representa un problema especialmente delicado para quienes dependen de medicamentos que deben mantenerse refrigerados.

“Es terrible que desde las ocho de la noche nos dejaran sin electricidad hasta el otro día”, manifestó, al explicar que una vecina requiere refrigerar un tratamiento para el corazón con un costo de alrededor de seis mil pesos, mientras que otras personas necesitan conservar medicamentos como la insulina.

Los habitantes pidieron que se atiendan de fondo las fallas que han provocado interrupciones prolongadas en el suministro, ante el temor de que un nuevo apagón vuelva a dejar al sector sin electricidad durante horas.