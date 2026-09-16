Presunta riña en antro de Kanasín habría terminado con un hombre sin vida dentro de un pozo

La celebración por el Grito de Independencia terminó en tragedia en un antro en la colonia Xelpac, en Kanasín, donde un hombre fue localizado sin vida dentro de un pozo, luego de que presuntamente se registrara una riña en un establecimiento ubicado en la zona.

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes en un predio de la calle 42, entre 69 y 71, donde funciona un lugar señalado como antro.

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De acuerdo con los primeros reportes, varias personas se encontraban reunidas para festejar cuando, presuntamente, comenzó una discusión que posteriormente habría derivado en una pelea.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) se encargaron de recabar información y entrevistar a posibles testigos, con el objetivo de establecer qué ocurrió antes de que el hombre terminara dentro del pozo.

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Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cómo ocurrió el fallecimiento ni si existen personas detenidas por estos hechos. La investigación permanece abierta para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.