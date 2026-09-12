Pemex contiene derrame frente a Ciudad del Carmen y descarta llegada de crudo a las costas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que realiza trabajos para atender la presencia de aceite crudo en el mar, detectada a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche, tras una caída de presión registrada en un ducto marino.

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El incidente fue reportado el pasado 10 de septiembre por personal del Activo de Extracción Cantarell. El ducto afectado recolectaba hidrocarburos provenientes de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

Ante la caída de presión, trabajadores de Pemex procedieron a despresurizar y aislar el ducto mediante el cierre de las válvulas de seguridad ubicadas en sus extremos. La empresa aseguró que desde entonces la instalación permanece sin flujo y sin emanación de aceite crudo.

Embarcaciones especializadas arribaron ese mismo día para realizar labores de dispersión mecánica y colocar barreras oleofílicas de contención. Personal de buceo también localizó el punto donde ocurrió la pérdida de contención e inició los trabajos para reparar la infraestructura.

Pemex detalló que ya concluyó el dragado del lecho marino y actualmente se trabaja en el retiro del lastre de concreto del ducto, así como en la habilitación de una envolvente metálica que cubrirá la zona afectada. La reparación podría finalizar durante

Desde el 10 de septiembre permanece activo el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias, encargado de coordinar las acciones de control y mitigación. El incidente fue notificado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a la Secretaría de Marina, mientras que el 11 de septiembre se realizó una inspección ordinaria de la autoridad ambiental.

De manera preventiva, embarcaciones para la contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica continuarán desplegadas en el área. De acuerdo con el monitoreo del Golfo de México, Pemex descartó, hasta este 12 de septiembre, que los hidrocarburos lleguen a la línea costera.

JGH